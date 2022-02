Lulù Selassiè contro ritorno Alex Belli al Gf Vip/ “Ingiusto! Allora uscivamo tutti…”

Alex Belli rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini al termine dell’ultima diretta aveva chiesto all’attore di rientrare in gioco per fare chiarezza sui suoi sentimenti. TvBlog ha anticipato che Alex Belli tornerà nella casa il 14 febbraio come guest star. La sua permanenza nella casa durerà un paio di settimane. Adriana Volpe però non aveva accettato di buon grado la richiesta di Signorini bollandola come scandalosa. A pochi giorni dal suo rientro, i gieffini hanno appreso la notizia e non sono mancate le reazioni, come quella dura di Lulù Selassiè.

Qualcuno infatti dall’esterno ha gridato: “Delia stai attenta, Alex rientra”. Delia però non ha lasciato trapelare nessuna emozione. Miriana Trevisan ha detto invece che se lo aspettava mentre Nathaly Caldonazzo si è mostrata interessata: “Ma sì è sicuro che viene, me lo sento anche io, sarebbe interessante”. Una notizia che è arrivata anche alle orecchie di Soleil Sorge che ha detto ad Alessandro Basciano: “Torna Alex in casa, me lo ha detto lui”. L’ex tentatore però lo sapeva già in quanto gli era stato riferito da Gianluca Costantino: “Lo sapevo, me lo ha detto Gianlu”, ha rivelato. Lulù Selassiè invece non l’ha affatto presa bene. La concorrente del Grande Fratello Vip ha sbottato contro questa notizia: “Alex rientra? Non è giusto! Allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con i parenti e poi rientravamo”. Una reazione comprensibile la sua considerando che ha dovuto subire l’uscita della sorella e anche di Manuel Bortuzzo.

Aldo Montano è stato particolarmente severo sul rientro nella casa del Grande Fratello Vip di Alex Belli. Lo schermidore olimpico vede in questa mossa l’ennesimo tassello di un copione già scritto. Aldo Montano ha rivelato di non aspettarsi questo colpo di scena: “Incredibile, non ci volevo credere. L’hanno fatto, l’hanno fatto ragazzi. Speravo di no. Non me l’aspettavo. Speravo non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto. Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello. Giusto per fare tutti e sei i mesi sulla stessa storia, sulla stessa falsità, il filo conduttore che ci legherà da settembre a marzo”. Aldo Montano ha poi chiarito che avrebbe abbandonato subito la casa del Grande Fratello Vip se avesse deciso di rimanere: “Non sarei rimasto un giorno in più”.

Riguardo il triangolo di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, Aldo Montano è convinto che sia tutta una messinscena: “Ragazzi, ma obiettivamente, siamo tutti scemi così o c’è gente che la pensa come la penso io? O sono rimasto l’unico stupido sulla faccia della terra oppure questa cosa ha veramente stancato”. Aldo Montano ha poi insinuato il dubbio sul fatto che Delia Duran sia una delle finaliste del Grande Fratello Vip: “Delia in finale? Strano (ride). Delia in finale, Soleil salvata e Alex che entra. Mi sembra proprio una roba scritta. Meraviglioso. Ridiamoci su, facciamo finta di essere tutti scemi”, ha concluso. C’è da dire ad Aldo che però le ultime puntate del Grande Fratello Vip hanno fatto registrare ascolti record. Segno che al pubblico questa storia piace e incuriosisce.



