Lulù Selassié “costretta a rinunciare al compleanno”/ È stata bidonata? Caos sulla causa…

Grande fratello vip 6, il compleanno di Lulù Selassié assume la tonalità di un giallo

Un periodo da dimenticare sarebbe per Lulù Selassié, dopo essersi vista costretta a rinunciare all’ormai ex Manuel Bortuzzo, in seguito al naufragio della loro lovestory che nasceva tra le mura della Casa del Grande fratello vip 6 per poi concludersi a fine reality. Secondo quanto riportato da The pipol tv, nel dettaglio, la princess etiope avrebbe pensato di festeggiare in grande stile il suo compleanno che sarebbe ricorso il 9 giugno 2022, per poi vedersi costretta a rinunciare all’evento. Il motivo?

Stando a quanto ripreso dalla fonte, la princess etiope si sarebbe vista costretta a procrastinare i festeggiamneti a data da destinarsi, dal momento che molti tra gli invitati alla sua festa – tra cui diversi protagonisti del Grande fratello vip 6 – le avrebbero dato forfait last-minute, per impegni più o meno attendibili.

Lulù Selassié fa slittare i festeggiamenti: esplode il gossip

Secondo la fonte della indiscrezione, che va comunque presa con le divute pinze in quanto un gossip non confermato né smentito dalla diretta interessata, Lulù Selassié avrebbe voluto festeggiare il suo party di compleanno nel capoluogo campano a cui lei è molto legata, ovvero Napoli.

I festeggiamenti del suo party di compleanno, nel dettaglio, si sarebbero tenuti presso il celebre The Gold Tower hotel, uno degli alberghi più rinomati tra quelli siti nel napoletano. E non solo. A quanto pare, al fine di festeggiare a dovere il suo evento, che questa settimana la vede spegnere 24 candeline, la principessa avrebbe convenuto di far slittare la festa per fine giugno 2022. Questo, nella speranza di raggiungere il numero di invitati vip al party sperato, reduce da una brusca rottura con la sua ultima fiamma.

Di recente è inoltre diventata virale in rete la richiesta degli utenti per una collaborazione di Lulù Selassié come primadonna nell’atteso video musicale di Bandana, l’ultimo singolo estratto dall’album eponimo di debutto di LDA, “il vincitore mancato” di Amici 21. Che possa concretizzarsi il sogno del web? Staremo a vedere cosa accadrà nel futiro dell’ex Grande fratello vip 6.











