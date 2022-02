Lulù Selassiè crolla al GF Vip “Odio il mio naso”/ Miriana “Consolarti è impossibile”

Ennesimo crollo di Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip. La permanenza nella Casa per la principessa è sempre più complicata, soprattutto ora che a supportarla non c’è più Manuel Bortuzzo. E a poco servono i messaggi aerei che lui le sta inviando in questi giorni perché la Selassiè appare inconsolabile. Lo ha di certo notato Miriana Trevisan, con la quale Lulù ha avuto una discussione durante il momento dedicato alla radio.

Manuel Bortuzzo fuori la Casa del GF Vip per Lulù/ Aereo per lei: "Una vita con te"

In postazione, Lulù ha infatti chiesto di poter stare in una precisa posizione in modo da non esporre il suo lato ‘peggiore’ alla telecamera. La cosa ha fatto quindi nascere una discussione, durante la quale, in lacrime, Lulù ha dichiarato: “Ora ti comporti così? Perchè dovete farmi piangere? Ho un problema del naso, perchè non siete comprensive? Io lo sono sempre verso gli altri. Ti sto dicendo se posso mettermi qua, da questo lato vengo bene”.

Lulù Selassié crolla "Senza Manu non riesco a dormire"/ Sophie: "E sti caz*i"

Miriana Trevisan sbotta contro Lulù Selassiè: “Non esiste solo il tuo dolore”

Le parole di Lulù Selassiè hanno scatenato la replica di Miriana Trevisan che, stufa delle lamentele della ragazza, le ha detto: “Esisti solo te e il tuo dolore. A me vederti piangere mi dispiace, ma non ti riesco a fermare perché qualsiasi cosa non ti sta bene. Vuoi che dico tutto quello che mi hai detto tu? Non sei sola.”, ha cercato di consolarla. Miriana ha quindi cercato di farle capire che pur non essendoci Manuel, sono tante le persone che le vogliono bene: “Esiste un contesto che ti vuole bene però abbiamo bisogno anche di te. Sappiamo quanto sei meravigliosa quando stai tranquilla. Non è una gara a chi ha il dolore più forte. Lo so che ti manca Manuel ma è veramente impossibile consolarti se non stai insieme agli altri”. Infine la Trevisan ha chiarito che non è una gara a chi sta più male e ha più dolore degli altri.

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo rivela il pensiero di suo papà Franco su Lulù/ "Sta capendo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA