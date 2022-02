Lulù Selassié crolla “Senza Manu non riesco a dormire”/ Sophie: “E sti caz*i”

Lulù Selassiè crolla al Grande Fratello Vip

Ieri nella Casa del Grande Fratello Vip Lulù Selassié ha vissuti un momento di grossa crisi. La principessa ha prima avuto un momento di scontro con Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Prima della diretta radio, Lulù si è lamentata della disposizione degli sgabelli davanti alla console e dell’assenza della canzone dedicatale da Manuel Bortuzzo in scaletta: “Perché non siete comprensive?”, ha detto piangendo. Ma questa volta non ha trovato comprensione da parte delle due vip: “Esisti solo te e il tuo dolore”, ha risposto Miriana, “Tutti ci sentiamo soli qui dentro”, ha aggiunto la Caldonazzo. Dopo lo scontro con Miriana e Nathalu, Lulù ha avuto un confronto anche con Sophie Codegoni: “Ho fatto la scaletta da sola, te ne sei fregata. Per me ti sei voluta impuntare su una canzone”.

Sophie Codegoni attacca Lulù

Sophie Codegoni ha poi racconto a Manila Nazzaro quanto successo con Lulù Selassié, svelando per quale motivo ha rifiutato la richiesta della principessa di parlare di lei e Manuel: “Abbiamo fatto un gioco carinissimo con i nomi delle coppie assurdi ma lei voleva parlare solo di lei e Manu perché è l’unico amore sincero del GF Vip… Va bene ma non è che possiamo fare l’intervista su te e Manu. Cosa facciamo: raccontaci quanto ci amate? Ad un certo punto, con tutto l’amore del mondo sai che ti dico: E sti cazz*!”, ha detto la ex tronista, come riporta BlogTivvu. Lulù ha voluto spiegare che il motivo del suo malessere è più profondo dei litigi nati prima della diretta radio: “Io grazie a Manu avevo un equilibrio. Io adesso di notte non dormo, penso a mio padre che sta male e sta in un posto orribile. Io sono triste e grazie a Manu riuscivo a non pensarci. Se poi devo essere colpevolizzata anche per questo…”.

il mio cuore in questo momento si è spezzato 💔 era anche ora che dopo 1 settimana dall’uscita di babycat si lasciasse andare. lulù ha tanto bisogno che qualcuno la faccia sfogare #GFVIP #fairylu pic.twitter.com/Xh0QM7yeXi — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) February 3, 2022

