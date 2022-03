Lulù Selassiè, Davide Silvestri e il presunto “tradimento”/ Duro scontro e confronto

Lulù Selassiè si confronta con Davide Silvestri. Nella scorsa puntata, Lulù ha nominato Davide Silvestri e il voto ha lasciato interdetto l’attore. Davide ha considerato il gesto di Lulù come una pugnalata ma nelle ultime ore è arrivato un chiarimento. Davide si è sentito amareggiato e non ha nascosto la sua delusione tanto che ne ha parlato anche con gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Lulù Selassiè se n’è accorta e ha deciso di spiegare le sue ragioni: “Se ci sei rimasto male mi dispiace, in quel momento l’unica persona che avrei potuto nominare era Antonio ma non mi sentivo di farlo”, si è giustificata. La principessa ha sottolineato come la sua nomination sia arrivata per esclusione avendo costruito un rapporto più forte con gli altri inquilini. Tra tutti Davide era la persona alla quale Lulù si sentiva meno vicina: “Quando ho un problema o sono triste non sei la persona che cerco per avere un abbraccio” dice, sottolineando il distacco che avverte da sempre da parte sua. Davide da parte sua ammette di essere dispiaciuto e arrabbiato.

L’attore ha poi ribadito di essersi sentito preso in giro da Lulù per i suoi comportamenti contraddittori: “Non me lo dire perché mi sento preso in giro”, ha dichiarato. L’attore avrebbe preferito maggiore chiarezza da parte sua e si sarebbe aspettato che lei gli parlasse dei problemi che ha con lui: “Se io ho un problema con una persona non ci parlo proprio, non ho problemi con te perché altrimenti te lo direi” ribatte Lulù. Davide però rimane fermo sulla sua posizione e ammette di aver perso fiducia in Lulù: “Di te non mi fiderò mai più”.

Lulù Selassiè in questo momento vive la sua avventura al Grande Fratello in tranquillità, oramai si è assicurata la finale e quando ne ha voglia si toglie pure qualche sassolino dalla scarpa. Lunedì scorso la Selassiè ha ascoltato il racconto di sua sorella Jessica, di come si sia sentita fuori posto dopo la nascita della sorella minore. Lulù e Clarissa hanno un’età simile e fin da piccole sono state unite, Jessica si è messa da parte perché aveva poche cose da condividere con le sorelle, solo avanti con gli anni si è inserita nel gruppo proteggendole entrambe. Dopo la diretta, Lulù ha riflettuto alle parole della sorella e si è sentita colpevolizzata di un qualcosa che non avrebbe commesso. Lei ha vissuto i suoi anni con il suo carattere capriccioso, con le sue manie e insicurezze, tute queste sfaccettature fanno ancora oggi parte del suo carattere, Jessica è stata protettiva nei suoi confronti perché riconosce la sue fragilità, ma questo non significa darle colpe che non merita. Dopo le rivelazioni di Jessica, il pubblico ha preso le parti della Principessa considerando immatura Lulù che non sta facendo una bella figura. Lucrezia è convinta che la sorella non abbia dato una versione reale dei fatti, ha mostrato un rapporto tra sorelle conflittuale e l’idea che ha dato è sbagliata. Jessica si è difesa replicando che non era sua intenzione mettere in cattiva luce Clarissa e Lulù, ma tra le due principesse si è innescata una lite accesa. La maggiore vorrebbe che l’altra ridimensionasse il problema, soprattutto in questa fase di gioco, ma Lulù non è disposta ad ascoltare.

La gieffina è convinta che la sorella lo abbia fatto di proposito perché vuole screditarla, il suo unico obiettivo è arrivare in finale. Miriana che ascolta lo sfogo della Selassiè le fa notare che sono sorelle e se anche una delle due dovesse vincere il reality, sarebbe una vittoria per entrambe. Lulù non ascolta ragioni e porta avanti la sua tesi. Su questo diverbio il popolo del web è diviso a metà: una parte tifa per Lulù e l’altra per Jessica. Più volte Lulù ha avuto da ridire sulla sorella, ritenuta poco trasparente. Durante questi mesi Jessica si è spesso lamentata delle sue sorelle e del suo ruolo di sorella maggiore, forse è arrivato il momento di fare chiarezza e chissà se dopo questo faccia a faccia il loro legame si rafforzerà oppure finirà di dividerle.



