Lulù Selassié debutta nella musica pop con Dua / “In attesa del mio primo singolo…”

Grande Fratello vip 6, Lulù Selassié debutta come pop-star

Insieme alle sorelle Clarissa e Jessica, Lulù Selassié ha formato il trio delle princess etiopi tra i protagonisti del Grande Fratello vip 6, prendendovi parte prima come concorrente unico per poi dividersi e diventare singoli concorrenti, fino alla decretazione della vittoria finale di Jessica. E, intanto, a reality ormai concluso, come Clarissa, Lulù sembra volersi dedicare alla carriera di popstar. Se Clary ha inciso la cover di 7 Rings di Ariana Grande, Lulù si é diretta in uno studio di registrazione dando vita alla sua carriera di cantante, con una cover sulle note di un fortunato singolo di Dua Lipa, acerrima rivale della Grande in termini di ascolti sulla piattaforma di streaming Spotify Global.

Lulù e Manuel al concerto di Ultimo: Selassié senza accrediti?/ “Non in lista”, ma…

Proprio come Clarissa, Lulù attende il rilascio del suo primo singolo che ha in cantiere come cantante, e nell’attesa entrambe le sorelle si sono date alla musica, incidendo una rivisitazione personale di un brano popolare e particolarmente amato dai fruitori della musica pop.

Non a caso a corredo di un nuovo video postato su Instagram, Lulù Selassié ha presentato ai follower la sua nuova creatura incisa in studio di registrazione, ovvero una nuova cover sulle note di Dua Lipa: “In attesa del mio primo singolo, vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa, tra una prova e l’altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo come voi ben sapete, e che anche voi adorate. Fairy Mood.. Stay very very tuned y’all”. , sono le parole con cui la princess ha anticipato agli internauti il suo progetto musicale in arrivo.

Lulù Selassiè accusata di copiare la sorella Jessica/ La mamma sbotta: "Chiusi di mente!"

Lulù Selassié attende il rilascio del nuovo singolo, dopo Manuel Bortuzzo

Questo accade dopo la crisi personale che Lulù ha vissuto in seguito alla rottura post-Grande fratello vip 6 avuta con Manuel Bortuzzo, il nuotatore disabile che l’ha fatta capitolare nella Casa più spiata d’Italia. Il naufragio della lovestory ha generato molta sofferenza nella princess, che a Verissimo ha ammesso che non si sarebbe aspettata da Manuel la volontà di prendere le distanze da lei. Anche se i due non hanno ad oggi chiarito i motivi legati alla loro rottura, sembra che la coppia ormai naufragata abbia avuto problemi di incompatibilità e divergenze inconciliabili. In particolare, di tutta risposta a Verissimo Manuel ha lamentato l’assenza di alcune attenzioni, che nella vita di tutti i giorni, fuori dalle dinamiche TV, non ci sarebbero state da parte della princess, il che avrebbe mandato in fumo il rapporto a due.

Lulù Selassiè choc "vittima di revenge p*rn, salvata da Jessica"/ "Una persona mi ha costretto a fare…"

Nel frattempo, Lulù Selassié attende la sua rinascita con il rilascio del nuovo singolo, che segnerà per lei il debutto da cantante…











© RIPRODUZIONE RISERVATA