Lulù Selassié/ Delusa da Sophie Codegoni: “Persone che se ne fregano di me…”

Lulù Selassié: delusa da Barù, sorpresa da Manuel

Lulù Selassié, nella puntata di venerdì sera, si è schierata contro Barù, che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip: la principessa si è detta infastidita da alcuni atteggiamenti da “galletto” del nobile, e addirittura qualche giorno fa l’ha paragonato ad Alex Belli. Lulù non capisce perché lui debba far soffrire sua sorella Jessica con avvicinamenti e allontanamenti improvvisi. Durante la serata la principessa ha ricevuto una sorpresa da Manuel Bortuzzo: il ragazzo è stato a casa delle Selassisé insieme a Clarissa e ha conosciuto tutta la famiglia delle principesse. Durante la puntata, al momento delle nomination, Lulù ha votato Giucas Casella: la principessa è rinata molto turbata dallo scontro dell’illusionista con Nathaly Caldonazzo. Nella giornata di sabato, Lulù ha ricevuto uno speciale messaggio aereo: “Quel filo che vi unisce”, un chiaro riferimento al suo rapporto con Manuel.

Lulù Selassié: in lacrime per colpa di Sophie

Nelle ultime ore, però, Lulù Selassié ha vissuto un momento di sconforto. Mentre il resto della Casa era intenta a godersi la serata, la principessa si è chiusa in camera sul suo letto a scrivere i suoi pensieri su un foglio di carta. Dopo poco viene raggiunta da Marina Trevisan che ha accolto il suo sfogo: “Prima stavo in cucina e Sophie mi dice vieni in piscina… dopo venti minuti vado e trovo Soleil e Sophie a parlare in un angolo, e dall’altra parte Alessandro e Gianmaria. Mi sento a disagio”, ha spiegato la principessa, aggiungendo di non essere stata minimamente considerata dai quattro vip. Miriana e Giucas le hanno proposto di fare una partita a biliardo: “Mi piaceva giocare quando c’era Manuel perché mi faceva vincere tutte le partite… Senza di lui mi sento molto sola. Ci sono tante persone che se ne fregano di me…”, ha risposto Lulù, scoppiando a piangere. Poi si è lamentata del comportamento di Sophie Codegoni, che le aveva promesso di stare con lei dopo l’uscita del nuotatore e invece passa più tempo con Soleil: “Non sono arrabbiata sono solo delusa”.

