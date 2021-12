Lulù Selassiè/ Dichiarazione d’amore a Manuel Bortuzzo e appello al GF Vip

Tra le protagoniste indiscusse di questa stagione del Grande Fratello Vip 2021 è da menzionare senza dubbio Lucrezia Selassiè. La principessa nel corso delle settimane si è messa in mostra con il suo carattere e il suo modo di pensare, spesso affrontando scontri e discussioni anche piuttosto accese. In particolare, il suo ruolo all’interno della casa è stato spesso legato al suo rapporto di odio e amore con Manuel Bortuzzo. I due hanno avuto momenti di grande vicinanza, per poi allontanarsi bruscamente per ragioni diverse con Lulù sempre più triste per la paura di perdere il ragazzo.

Manuel Bortuzzo/ Riduzione della pena dei suoi aggressori, riceverà la notizia al GF VIP?

Negli ultimi giorni però c’è stato un vero e proprio cambio di fronte nonostante sembrasse che la storia fosse realmente giuntai titoli di coda. In particolare, nell’ultima puntata andata in onda lunedì 13 dicembre, i due si sono resi protagonisti di una clamorosa dichiarazione. Chiamati dal presentatore nella stanza dedicata alla nave dell’amore, sono stati interrogati sullo stato della loro relazione. A grande sorpresa, i due si sono ritrovati finalmente d’accordo nel dichiarare il loro amore reciproco. Lulù si è dimostrata visibilmente emozionata, volendo sottolineare che la sua attrazione per Manuel è partita dal primo momento all’interno della casa, oltre ad essersi detta contenta di non aver mollato nonostante i momenti difficili.

Manuel Bortuzzo, massaggio al sedere di Lulù Selassié/ Video: coccole hot al GF VIP

Lulù Selassiè, la dichiarazione d’amore per Manuel Bortuzzo

Nel corso della scorsa diretta, Lulù ha avuto anche modo di essere coinvolta nell’ennesima discussione con Maria Monsè; quest’ultima l’ha inclusa infatti nell’elenco delle concorrenti che ritene più false e ipocrite. L’ira della ragazza è stata evidente, al punto da aggiungersi alla discussione spesso accavallandosi alla rabbia degli altri accusati. Nelle ore successive alla diretta la principessa ha avuto modo di ribadire tutto il suo amore direttamente a Manuel, confessando di voler passare con lui tutta la sua vita.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si dichiarano amore eterno al GF Vip/ Lui "Proviamoci almeno"

Inoltre, ha avuto anche un’accesa discussione con alcuni componenti della casa, in particolare con Manila Nazzaro e Soleil Sorge per il poco coinvolgimento dedicatogli dal gruppo in occasione dell’organizzazione della cena. A poco è servita la ramanzina della sorella, anche lei prontamente attaccata. Il giudizio sulla principessa è cresciuto nel corso delle ultime settimane dal punto di vista dei consensi; molti hanno apprezzato la determinazione e sopratutto la sincerità della ragazza. Nelle prossime puntata sono attese nuove conferme in riferimento alla sua relazione con Bortuzzo.

Lulù Selassiè e l’appello al Grande Fratello Vip 2021

Sempre molto attenta alle esigenze e agli umori di Manuel Bortuzzo, a Lulù basta guardare Manuel negli occhi per capire il suo stato d’animo. Nelle scorse ore, di fronte al suo bisogno di ricevere un massaggio per dare sollievo al corpo, ha rivolto un appello al Grande Fratello Vip chiedendogli di far arrivare Davide, medico nonchè uno dei migliori amici di Manuel. Nella vita di tutti i giorni, infatti, è Manuel ad occuparsi del benessere fisico di Bortuzzo. Il Gf Vip accoglierà l’appello di Lulù?

La Selassiè, inoltre, di fronte alla tristezza di Manuel di fronte al probabile abbandono di Aldo Montano che potrebbe non accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021, ha provato a rassicurarlo dicendogli che se Aldo avesse davvero deciso di andare via, lo avrebbe sicuramente preparato prima. Avrà ragione Lulù?



© RIPRODUZIONE RISERVATA