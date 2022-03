Lulù Selassiè difende Jessica: “Vuole solo l’amore”/ “Non ha fatto calcoli…”

Lulù Selassiè difende a spada tratta la sorella Jessica. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Barù e Davide Silvestri hanno ricordato le frasi dette da Soleil Sorge su Jessica. Soleil, in confessionale, ha espresso dubbi su Jessica ricordando il suo desiderio di avere una storia d’amore all’interno della casa per poter diventare più popolare. Frasi alle quali hanno pensato sia Barù che Davide, Il nipote di Costantino Della Gherardesca, in particolare, non nasconde di avere dubbi sulla sincerità di Jessica. Di fronte al silenzio di quest’ultima, ad intervenire, è stata Lulù che ha difeso la sorella.

Barù attacca Jessica "Io stratega? Insulto ai miei valori"/ "È una brutta offesa"

La fidanzata di Manuel Bortuzzo spiega che la sorella non ha mai fatto strategie o calcoli ribadendo che il suo unico desiderio era quello di trovare una storia d’amore. Dopo Lulù, anche Sophie Codegoni ha diferso Jessica spiegando il senso di alcune parole dette in passato dalla maggiore delle sorelle Selassiè.

Maria Monsè attacca Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo/ "Voglio vedere quanto durerà"

Lulù Selassiè in difesa della sorella Jessica con Barù e Davide Silvestri

Lulù Selassiè non conosce filtri e, anche a pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip, continua ad esporsi per difendere le persone che ama. Di fronte ai dubbi di Barù e Davide Silvestri sulla sincerità della sorella Jessica, la fidanzata di Manuel Bortuzzo è scesa in campo per chiarire la posizione di Jessica.

“Jessica non ha mai detto di volere una storia d’amore per essere amata dal pubblico. Lei voleva solo un ragazzo e una storia d’amore. Io sono stata fortunata ad aver trovato Manuel che è l’amore della mia vita”, ha detto Lulù. “Fa strano che Soleil abbia detto una cosa del genere se non è vera”, ha replicato Davide. “Secondo me è stata fraintesa una frase detta da Jessica che, in passato, in sauna, ha detto che stava vivendo un momento down perchè vedeva tante coppie intorno a lei”, ha aggiunto Sophie Codegoni. Cliccate qui per vedere il video.

"Jessica Selassiè e Barù vogliono tromb*re"/ Manuel Bortuzzo shock al GF Vip!

© RIPRODUZIONE RISERVATA