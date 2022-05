Lulù Selassié duetto con LDA di Amici 21?/ L’appello dei fan della princess

Grande fratello vip 6, Lulù Selassiè debutta in musica: la nuova vita oltre la rottura con Manuel Bortuzzo

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con la sua lovestory avviata nella casa più spiata d’Italia con Manuel Bortuzzo e, in queste ore, Lulù Selassiè torna al centro dell’attenzione mediatica per diverse novità che le riguardano, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista sentimentale. Come annunciato dal nuotatore in un intervento diramato all’Ansa, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati. Dal suo canto, in una replica tra le Instagram stories, princess Lulù ha poi stigmatizzato di aver preso notizia della rottura con Manuel da un comunicato Ansa e non dal nuotatore in privato, cosa che l’ha ferita nel profondo. Ma non è tutto. Perché come ha reso noto con una news All music italia, Lulù Selassié avrebbe in cantiere il rilascio di un nuovo album di inediti e in più un featuring in duetto con un artista concorrente protagonista di Amici 21 prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Manuel Bortuzzo nella bufera: gesto contro Lulù?/ I fan della Selassiè furiosi...

Lulù Selassié duetto LDA di Amici 21? L’appello

In molti, tra gli internauti attivi su Twitter, esprimono in massa ora il desiderio di vedere Lulù Selassié collaborare a breve con LDA, il figlio di Gigi D’Alessio e artista dai record più disparati dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantautore 19enne originario di Napoli è stato eliminato al sesto serale da Amici 21 e in questi giorni è al centro dell’attenzione mediatica in particolare per l’annuncio dell’imminente rilascio del suo primo album di studio, che con i soli pre-orders segna il tutto esaurito e la #1 sul portale vendite Feltrinelli e Amazon.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: è davvero tutto finito?/ Nel cuore della notte...

Che Princess Lulù Selassié possa realmente prendere in considerazione la tanto desiderata ipotesi di collaborazione musicale con LDA, dopo il Grande fratello vip 6? Staremo a vedere se l’etiope e il napoletano vorranno esprimersi al riguardo.

LEGGI ANCHE:

Lulù reagisce alle parole di Alex Belli/ Clarissa interviene e difende sua sorella

© RIPRODUZIONE RISERVATA