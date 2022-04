Lulù Selassié, è finita con Manuel Bortuzzo?/ “Ho perso il mio Tarzan…”

Grande fratello vip 6, Lulù Hailé Selassié in crisi con Manuel Bortuzzo? Esplode il gossip

Proprio come la sorella vincitrice del Grande fratello vip 6, Jessica Selassié, anche Lulù Sélassié fa parlare di sé per i continui gossip sulla sua sfera personale e sentimentale. In questi giorni la princess etiope, Lucrezia meglio nota come Lulù Selassié, è al centro del gossip che la vedrebbe in crisi con Manuel Bortuzzo. La principessa e il nuotatore hanno appassionato i telespettatori per la loro storia d’amore avviata al Grande fratello vip, oltre i pregiudizi dei detrattori che non credevano veritiero il loro legame, soprattutto rispetto alla disabilità di Bortuzzo, che nella Casa più spiata d’Italia ha dato esemplare esempio di come la disabilità sia normalità. L’amore tra i due Grande fratello vip 6 -a detta dei gossip del momento- sarebbe giunto al capolinea, in quanto Bortuzzo è stato avvistato in solitaria, senza la princess etiope. Ma cosa c’è di vero dietro queste indiscrezioni?

A rompere il silenzio sul chiacchiericcio mediatico, è in queste ore Lulù Selassié, in un intervento pubblico che sta circumnavigando il web. “Ragazzi, questa settimana vedrete delle cose bellissime. Farò qualche shooting, anche insieme a Manuel -fa sapere nell’intervento rivelatorio-. Quindi state tranquilli. Tutte queste ansie che state scrivendo… Non c’è nulla di cui preoccuparsi, certo. Dato che noi siamo tranquilli, leggere queste cose ci dà un sacco di ansia. Vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della Signora in Giallo”.

Lulù Selassié smentisce i pettegoli del gossip, sulla presunta crisi con Manuel Bortuzzo

Nel suo intervento pubblico post-Grande fratello vip 6, poi, Lulù Selassié prosegue la sua versione dei fatti -a totale smentita del chiacchiericcio del momento- dicendosi delusa che si possa pensare di lei e Manuel Bortuzzo come di una coppia di bugiardi creata ad arte per visibilità e business: “Tutti che fanno gli investigatori privati… Mamma mia! Grazie a tutti, vi prego state tranquilli. Al Grande Fratello si vede qualsiasi cosa, quindi mi dispiace che pensino che io e Manuel siamo dei bugiardi. Ci dispiace, capito?”. E ancora, fa sapere la princess, confermando la lovestory con Manuel Bortuzzo, nell’intervento post-Grande fratello vip 6: ” Se avessi qualcosa lo diremmo immediatamente. Speriamo che non accadrà mai. Lo speriamo per la nostra storia. State tranquilli. Facciamo le corna”.

Ma non è tutto… Perché in queste ore, forse complice il nuovo shooting previsto per la coppia nata al Grande fratello vip, Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo sono protagonisti di un filmato condiviso dal profilo Instagram di Chi magazine, in cui i due giocano alludendo ai rumor che li vedono divisi. “Ho perso il mio Tarzan- esclama Lulù Selassié, per poi ritrovare Manuel – I’m your Jane (” Sono la tua Jane”) “.

