Lulù Selassiè e il video nel bagno di Deddy di Amici: stanno insieme?/ Il web mormora, lei chiarisce

Lulù Selassiè e Deddy di Amici stanno insieme? Arriva il chiarimento

Negli ultimi giorni un nuovo gossip ha coinvolto Lulù Selassiè. Dopo la rottura con Manuel Bortuzzo, i fan del Grande Fratello Vip che si sono affezionati a lei hanno continuato a seguirla sui social con attenzione e affetto. Proprio questi hanno però notato un particolare: un video postato da Lulù che la vede all’interno del bagno dell’ex allievo di Amici. Lui è Deddy, giovane cantante, che attualmente sarebbe single. Dettagli, questi, che hanno scatenato le supposizioni dei fan dei due.

Lulù Selassié pubblica selfie e vola in tendenza su Twitter/ Fan in tilt: "Splendore"

C’è chi ha subito iniziato a chiedersi se tra Lulù Selassiè e Deddy ci fosse in corso un flirt e chi ha sperato addirittura in un lieto annuncio da parte della possibile coppia. In realtà però le cose stanno diversamente e a placare la curiosità e le supposizioni è intervenuta proprio l’ex gieffina.

Amici 20, Deddy: il nuovo singolo è Casa Gigante/ Data di rilascio e significato

Lulù Selassiè e Deddy sono solo amici: la conferma

Lulù Selassiè ha usato il suo profilo Twitter per smentire le voci di una storia con Deddy, spiegando che invece tra loro c’è soltanto un’amicizia. Un semplice commento che è servito a placare il gossip degli ultimi giorni e che l’ex gieffina ha voluto poi ‘rafforzare’ pubblicando su Instagram, in una story, la foto di alcuni gelati, taggando le sue sorelle Jessica e Clarissa oltre che lo stesso Deddy. Un gesto per dire che, essendo amici, non hanno nulla da nascondere. Per il momento, dunque, nel cuore di Lulù non c’è un uomo speciale. Dopo la rottura con Manuel anzi l’ex gieffina ha deciso di dedicarsi a se stessa oltre che alla sua grande passione: la musica.

Lulù Selassié furiosa con i fan, c'entra Manuel Bortuzzo/ "Un disco rotto..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA