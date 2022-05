Lulù Selassié e LDA, gossip sulla coppia/ La reazione del rapper

Lulù Selassié: in che rapporti è con LDA?

Lulù Selassié, dopo la rottura con Manuel Bortuzzo, continua a essere al centro del gossip. Il nome della principessa etiope è stato associato a quello di LDA (Luca D’Alessio), ex concorrenti di amici, ma i rumors che li riguardano non hanno niente a che fare con il romanticismo. Nei giorni scorsi i fan di Lulù hanno mandato in trend topic il suo nome e quello di LDA, in cerca di una protagonista per il video del suo singolo “Bandana”. “Vogliamo Lulù nel video di Bandana!” e “Lulù Selassié nel video di Bandana e facciamo disco di platino e record di visualizzazioni”, sono alcuni dei commenti apparso su Twitter. L’appello dei fan di Lulù è stato poi spammato in una diretta di LDA che lo ha letto ad alta voce e si è messo a ridere.

Lulù Selassié: i fan la vogliono nel video di “Bandana”

Su Twitter ora esistono degli space dove è possibile comunicare in un gruppo con degli audio. Proprio in uno di questi “spazi” i fan di Lulù Selassié le hanno raccontato quanto successo con LDA: “LDA era in uno spazio ed ho incominciato a spammare ‘vogliamo Lulù nel video di Bandana’ e lui lo ha letto ad alta voce! Gli avevo scritto ‘siamo 2000 fatine e vogliamo tutti Lulù nel video di Bandana’ lui lo ha letto e si è messo a ridere, ma noi eravamo seri!”. La principessa ha molto apprezzata l’iniziativa lanciata fai suoi sostenitori e ha così risposto: “Adoro i cantanti napoletani, è vero! Adoro proprio! LDA ha davvero letto ad alta voce il tuo tweet? Sì adoro! Voglio fare la cantante, voi continuate pure!”. Lulù apparirà davvero nel video di “Bandana”?

Un fatino 🧚‍♂️ racconta a Lulù come è nata questa stramba ship con il cantante di Amici. Lei ha apprezzato! pic.twitter.com/zLO1KLRcZf — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 5, 2022

