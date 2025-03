Ospite oggi a ‘Detectives – Casi risolti e irrisolti‘ Manuel Bortuzzo – diventato famoso per i successi sportivi nel nuoto, ma anche per la brutta sparatoria che nel 2019 l’ha costretto a vivere in sedia a rotelle – tra i vari argomenti di cui parlerà potrebbe anche citare la complessa vicenda giudiziaria in corso con l’ex fidanzata Lulù Selassié attualmente accusata di stalking in seguito ad alcuni comportamenti denunciati da Manuel Bortuzzo: il processo (ma ci torneremo) si celebrerà nei prossimi giorni e solamente in quel momento sapremo se la corte ritiene Lulù Selassié colpevole o meno; fermo restando che ovviamente lei ha una personalissima strategia difensiva che potrebbe dare i suoi frutti.

Manuel Bortuzzo chi è/ il campione di nuoto ferito per uno scambio di persona: sparatoria e Paralimpiadi

Senza dilungarci troppo, è bene ricordare che Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si erano conosciuti in occasione dell’edizione del 2021 del Grande Fratello Vip dando il via – come spesso accade nella casa più spiata d’Italia – ad una relazione che il nuotatore avrebbe voluto interrompere subito dopo la fine del programma: a quel punto (secondo il suo stesso racconto) la ragazza avrebbe iniziato a perseguitarlo e vessarlo, raggiungendolo all’estero per lasciargli dei bigliettini sotto la porta, scrivendogli messaggi tra l’inquietante e il minatorio e arrivando addirittura ad aggredirlo fisicamente in una stanza d’albergo nella quale si era introdotta contro il suo consenso.

Costanza Di Stefano: chi è la fidanzata di Manuel Bortuzzo/ Vita privata e carriera: l'amore nato su TikTok

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié a processo: il nuotatore accusa l’influencer di stalking dopo due anni di persecuzione

Denunciata lo scorso dicembre proprio con l’ipotesi di stalking, dopo una breve indagine da parte della procura Lulù Selassié aveva accettato di sottoporsi al rito abbreviato senza – però – riconoscere formalmente le sue responsabilità, mentre il nuotatore nella denuncia aveva riportato di uno “stato d’ansia e paura” che l’aveva costretto a “modificare le proprie abitudini” con la costante paura “per la sua incolumità” e l’impossibilità a “spostarsi serenamente” o ad “iniziare una nuova relazione”: il processo si celebrerà – salvo imprevisti – il prossimo 13 marzo a Roma; mentre lei oggi ha un divieto di avvicinamento e una cavigliera elettronica.

Manuel Bortuzzo, come sta oggi il nuotatore?/ Cammina? La foto in piedi in cucina ha fatto il giro del web

Come anticipavamo già prima, dal conto suo ad oggi Lulù Selassié non avrebbe ammesso le sue responsabilità, tanto che il legale che la assiste – il dottor Niccolò Vecchioni – in una recente intervista rilasciata a FanPage ha precisato che nel corso dei due anni di presunto stalking “ci sono stati dei contatti reciproci tra i due” e che Manuel Bortuzzo “non è mai stato netto nel rifiuto” causando all’influencer non poche “difficoltà [a] decifrare i suoi comportamenti”: avrebbe capito di aver commesso “alcuni errori” con i suoi comportamenti, ma – secondo il legale – il punto è che “non c’era alcun intento persecutorio” nei confronti di Manuel Bortuzzo.