Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: amore o finzione?/ “È servito per capire come rispettarci a vicenda”

Lucrezia Selassiè è stata rimproverata da Biagio D’Anelli. Lucrezia aveva infatti deciso di cenare ad un orario diverso rispetto a quello dei suoi compagni. La principessa, avendo fame, si è recata in cucina e, non trovando qualcosa di pronto, ha deciso di prepararsi un piatto di pasta in bianco con l’aiuto di Miriana. Non avendo dosato bene la quantità di pasta, Lulù Selassiè ha mangiato solo la sua porzione, lasciando in un altro piatto gli avanzi. Biagio e Miriana, nonché gli addetti al lavaggio delle stoviglie, hanno chiesto alla diretta interessata delucidazioni. Biagio è infastidito dall’atteggiamento di Lulù e confida a Miriana Trevisan: “Odio buttare il cibo. E’ qualcosa che mi fa innervosire e mi fa girare le palle in modo assurdo”. Biagio decide allora di redarguire Lucrezia: “La prossima volta dosa meglio la pasta” le dice, invitandola a stare più attenta per evitare di commettere gli stessi errori. Lulù Selassiè ammette: “Pensavo che qualcun altro la mangiasse”. Biagio però le dice: “Pensa per te la prossima volta perché è spiacevole buttare un piatto intero di pasta. Fai la brava, mi raccomando”. Vedendo il gieffino sinceramente infastidito, Lulù ha chiesto scusa e ha promesso che farà molta più attenzione a questo aspetto della convivenza. Lulù dopo questo richiamo cercherà di fare più attenzione?

Lucrezia Selassiè e Manuel Bortuzzo si sono riavvicinati. A stupire tutti è stato Manuel, che a causa dei suoi comportamenti lo hanno allontanato da Lulù, finalmente il giovane è riuscito a confidare alla ragazza quello che realmente pensa del loro rapporto: “Abbiamo investito parecchio tempo per capire tante cose, è servito per capire come rispettarci a vicenda”. L’ex nuotatore si è reso conto che se fino ad oggi alcune cose con Lulù non hanno funzionato, parte della responsabilità è soltanto sua. Non ha capito i momenti di malinconia di Lucrezia e si è disinteressato delle sue crisi nervose. Per evitare litigi inutili sarebbe bastato il suo supporto e qualche parola appropriata per calmarla. La tenacia di Lulù l’ha premiata, dopo tante lacrime è riuscita di nuovo a fare breccia nel cuore di Manuel. La nomination che ha ricevuto la scorsa settimana dall’ex nuotatore l’ha demoralizzata, tutto si sarebbe aspettato tranne che Bortuzzo la votasse. Dopo questo episodio la Selassiè ha mostrato disinteresse nei riguardi del gieffino e sembrava che avesse messo una pietra sopra il loro rapporto, invece quasi per magia è finita tra le sue braccia. Lulù ha apprezzato molto le parole di Manuel che le ha riservato, accecato dalla sua rabbia ha ammesso di non aver focalizzato le cose belle che hanno vissuto insieme e in questo momento la cosa migliore è avere a suo fianco ancora Lucrezia.

Non si sa se la loro storia avrà un seguito, pochi giorni fa Lulù ha fatto i probabili nomi di chi potrebbe scegliere di abbandonare la casa a dicembre e nella sua lista c’è anche Manuel. Se è vero che l’ex nuotatore potrebbe abbandonare il loft di Cinecittà, molti vorrebbero sapere cosa deciderà di fare Lulù. Il pubblico è disorientato e una buona parte è schierato dalla parte della principessa. Qualcuno teme che Manuel stia fingendo e lo accusa di non prendere una posizione definitiva ma di illudere sempre Lulù che è innamorata di lui e non può subire i suoi giochi che vanno ad alimentare le sue insicurezze. Non dimentichiamoci che la Selassiè di recente ha riferito che è in cura da uno psicologo per curare gli attacchi di panico e le sue fragilità. Tuttavia alcuni follower hanno giudicato male anche lei che non è capace di reagire, ma preferisce farsi raggirare da Manuel con molta facilità. Anche Clarissa ha esortato più volte la sorella ad amarsi di più e a non farsi abbindolare. Nella prossima puntata Manuel dovrà fare chiarezza una volta per tutte su questo rapporto, perché al pubblico sta venendo il dubbio che il suo voler “bene” a Lulù sia solo finzione.

