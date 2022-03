Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, dal GF Vip alla convivenza e obiettivo matrimonio/ Futuro roseo?

Chi segue assiduamente i reality sa bene come la convivenza forzata possa portare alla nascita di storie d’amore che possono diventare importanti. E l’edizione del “Gf Vip” che sta per chiudere i battenti non ha fatto eccezione. Tra le coppie che sono riuscite a innamorarsi in questa edizione ci sono certamente Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, che sono ora più uniti che mai nonostante lo sportivo sia fuori dai giochi ormai da qualche settimana.

La ragazza è stata certamente tra le prime a credere nel sentimento che era nato tra loro e non ha mai mollato nemmeno quando lui sembrava distante e poco propenso a costruire un rapporto nella Casa. È stata lei alla fine ad avere ragione, come dimostra la dichiarazione che lui le ha fatto negli ultimi tempi.

L’amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: ora sono sicuri dei loro sentimenti

A distanza di tempo dai primi approcci nati tra di loro Lulù e Manuel sono sicuri di quello che provano l’uno per l’altra. E anche il ragazzo, che prima sembrava il più restio ad aprirsi ora non ha alcun timore di farlo. Nonostante i due siano lontano fisicamente, infatti, lui non manca di esprimere quello che c’è dentro il suo cuore.

Lo sportivo lo ha fatto anche recentemente tramite il suo profilo social con un messaggio volta a sostenerla ora che la finale è a un passo e nella speranza ovviamente che sia lei la vincitrice: “Inizia l’ultima settimana senza di te amore mio… non mi sembra vero ma ci siamo quasi…”. I due sono pronti a fare progetti per il futuro e a trascorrere più tempo insieme possibile, addirittura non escludono nemmeno la convivenza o il matrimonio.

