Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo di nuovo insieme?/ Clarissa svela: “Lei è ferita…”

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, è davvero tutto finito?

La favola d’amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo si è interrotta lo scorso 25 aprile quando il nuotatore, con un comunicato, ha ufficializzato la decisione di mettere fine alla relazione. Una scelta che, come ha ribadito durante la puntata del Maurizio Costanzo show dell’11 maggio che ha scatenato le critiche del web, è stata presa direttamente dal nuotatore che, dopo poco più di un mese dall’uscita di Lulù dalla casa del Grande Fratello Vip, ha capito di non voler più con lei quel futuro insieme di cui aveva parlato per settimane. Da quel giorno, i rapporti tra Manuel e Lulù si sono interrotti.

Gaia Zorzi Vs Manuel Bortuzzo/ "Se Lulù avesse vinto il GF Vip starebbero insieme"

Nel corso di un’intervista ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi, Clarissa Selassiè ha raccontato che, dopo essersi lasciati al telefono, Lulù e Manuel non si sono più visti, ma tra i due è davvero tutto finito o c’è la possibilità di un ritorno di fiamma?

Clarissa Selassiè: tutta la verità su Lulù e Manuel Bortuzzo

Oltre ad aver avuto una bellissima storia d’amore con Lulù, Manuel Bortuzzo aveva instaurato un rapporto meraviglioso anche con le sorelle di lei, Clarissa e Jessica. Clarissa, in particolare, lo ha sempre definito “un fratello” e, a Casa Chi, ha ribadito l’immenso bene che prova ancora per Manuel. “Se è finita davvero tra Lulù e Manuel? Io a lui vorrò per sempre bene e il rispetto che ho non andrà mai via e sono super affezionata a lui perché era come un fratello”, ha detto Clarissa.

Manuel Bortuzzo nuovo attacco a Lulù Selassié/ "Gli amori a 20 anni vanno..."

La più piccola delle sorelle Selassiè, poi, ha fatto un augurio sia a Lulù che a Manuel: “Spero che, se non tornano insieme, che comunque si possano parlare perché loro si sono lasciati tramite telefono e non si sono mai confrontati dal vivo”.

LEGGI ANCHE:

Lulù inizia a seguire LDA, cosa sta nascendo tra i due?/ I fan sognano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA