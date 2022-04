Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: è davvero tutto finito?/ Nel cuore della notte…

Lulù Selassiè pensa a Manuel Bortuzzo

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è davvero tutto finito? Il comunicato Ansa con cui Manuel ha annunciato la fine della storia sembra aver messo un punto a tutto. Tuttavia, Lulù non sembra abbia voltato definitivamente pagina. La principessa che, nel post con cui ha raccontato la propria verità ha definito “Manuel un capitolo importante della sua vita“, continua a seguire sui social l’ex fidanzato avendo, ancora, tra le storie in evidenza su Instagram, tutti i loro momenti insieme fuori dalla casa. Anche su Twitter, attraverso una serie di like, Lulù sta dimostrando di non aver affatto dimenticato Manuel per il quale ha provato un forte interesse sin dai primi giorni di convivenza nella casa.

Lulù reagisce alle parole di Alex Belli/ Clarissa interviene e difende sua sorella

In piena notte, così, i fan della “fatina” hanno notato la sua presenza su Twitter attraverso una serie di like nostalgici. Lulù, infatti, lasciato il proprio like ad una serie di video e pensieri dei suoi fan che ricordavano la bellezze dell’amore che hanno vissuto Manuel e Lulù e che ha fatto sognare i fan per sette mesi.

Clarissa Selassiè. dedica speciale a Lulù e Jessica/ "Ti proteggerò sempre…"

I like nostalgici di Lulù Selassiè ai momenti con Manuel Bortuzzo

Oltre a mettere like a video dei suoi momenti personali nella casa del Grande Fratello vip 6, Lulù Selassiè, utilizzando l’hashtag #fairylu, rivive tutti i momenti vissuti con Manuel dentro e fuori la casa. Nel cuore della notte, così, i fan hanno notato alcuni like che non potevano passare inosservati come quelli a dei tweet che parlavano del suo amore con Bortuzzo:

“E buonanotte così. Il vero amore anche se distante rimarrà per sempre inciso nei ricordi e in un piccolo pezzettino di angolo cuore e per come la vedo io il vostro è stato sempre vero e puro”. “La profonda tristezza che provo in questo momento per entrambi. Io soffro con loro, io mi fido di lei”. “E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare”. Quella di Lulù è solo nostalgia o speranza di poter salvare la sua storia con il nuotatore?

Manuel Bortuzzo, perchè ha lasciato Lulù? L'amico: "Ha deciso lui"/ "Tanti motivi..."

Con questi 2 likes LULU sta dimostrando più maturità di tutti , anche nostra che leggo spesso giudicare ! Sta urlando che L’amore tri entrambi non va messo in discussione ! NESSUNO HA FINTO DI AMARE o non amava più , la fine non ha quel motivo ma altre invadenze #fairylu pic.twitter.com/eeeLOIs3JV — micky (@mickyCREE) April 29, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA