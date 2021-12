Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si dichiarano amore eterno al GF Vip/ Lui “Proviamoci almeno”

Finalmente Lulù Selassié è felice all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, la sua storia con Manuel Bortuzzo, infatti, procede a gonfie vele e i due concorrenti del reality di Canale 5 non sono mai stati così affiatati e complici. La voglia di stare insieme adesso sembra essere voluta da entrambi i ragazzi, non più solo da Lulù, che trascorrono gran parte delle loro giornate insieme tra baci, coccole, risate e divertimento.

Manuel Bortuzzo sembra essersi finalmente sciolto e desideroso della presenza della ragazza anche durante i suoi momenti di malumore che fino a qualche mese fa voleva vivere in solitudine, mentre adesso la presenza della principessa è ritenuta dal ragazzo quasi indispensabile.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo inseparabili

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié adesso trascorrono tutto il loro tempo assieme e prima di andare a letto si confidano a vicenda l’affetto che provano e la principessa, dopo essersi accorta del malumore del ragazzo ha cercato di rassicurarlo dicendogli “Ti amo, tanto” a cui è seguita la risposta del ragazzo: “Anche io amore mio!” Lulù ha anche ribadito la sua volontà di stare per sempre insieme a Manuel e lui ha risposto “Proviamoci Almeno”. A questa dichiarazione è seguito un lungo abbraccio tra i due e Lulù ha voluto ribadire il suo affetto nei suoi confronti dicendogli: “Non pensare mai il contrario, sarà sempre con te, non ti lascerà mai. Non piangere”.

Dopo il momento romantico i due si sono separati solo per qualche minuto dandosi appuntamento all’interno della camera arancio per dormire, ancora una volta, insieme. Manuel prima di lasciare la ragazza ha ironizzato sul tempo che lo farà aspettare prima di raggiungerlo: “Aspetto sempre io alla fine, non ti preoccupare!”.

