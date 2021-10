Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: “Sotto le coperte ci toccavamo”/ Gf Vip rivelazioni hot “mi toccava il cul*”

Lulù Selassiè non perde le speranze di riconquistare il cuore di Manuel Bortuzzo con cui sta provando ad avere un rapporto civile all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 pur essendo consapevole che non riuscirà mai ad essere una sua amica. In veranda, con la sorella Jessica e Sophie Codegoni, è tornata a parlare del suo rapporto con il nuotatore svelando anche cosa accadeva quando dormivano insieme.

Lulù ha raccontato a Sophie della reazione che ha avuto Manuel quando ha sentito le sue mani sul collo. Come vi abbiamo raccontato qui, infatti, mentre erano in cucina insieme ad Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi, Lulù ha toccato il collo di Manuel che si è infastidito rispondendole a tono. Lulù, però, ha interpretato in un modo diverso la reazione di Manuel. “Mi fa, non mi toccare il collo e io gli ho chiesto ‘cosa devo toccarti?’ e lui fa ‘il caz*o”, ha raccontato Lulù. “Davvero ti ha detto così?”, ha chiesto Sophie ricevendo un sì come riposta. Il racconto della Selassiè, però, continua.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: ecco cosa accadeva sotto le coperte del Grande Fratello Vip 2021

Sorpresa dal racconto di Lulù Selassiè, Sophie Codegoni si è lasciata andare facendo alcune domande alla principessa. “Ma è mai successo?”, ha chiesto l’ex tronista di Uomini e donne. “In quel punto non l’ho mai toccato”, ha risposto Lulù che poi ha aggiunto: “Sotto le coperte ci abbracciavamo, mi toccava il cu*o o metteva la mano sotto la maglietta”.

Mentre raccontava, Lulù sorrideva come ha sottolineato Sophie, sicura che la Selassiè sia ancora molto presa da Bortuzzo. Il racconto di Lulù sarà mostrato da Alfonso Signorini a Manuel? In attesa di scoprirlo, Bortuzzo ha lasciato una porta aperta a Lulù che continua a sperare di poter tornare ad avere con lui il rapporto che aveva all’inizio.

