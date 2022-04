Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo vs le malelingue/“Vogliamo stare insieme per sempre”

Grande fratello vip 6, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo fanno sul serio

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 avviando la loro lovestory tra le mura della casa del Grande fratello vip 6 e in queste ore Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo tornano al centro dell’attenzione mediatica, complici le voci in circolo che li vedono in balia di una crisi d’amore. I chiacchiericci in questione nascono sulla base del gesto social di Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che ha disattivato il segui in rete a Lulù, la quale ha poi a sua volta ricambiato insieme alla sorella Clarissa Sellassié, disattivando il segui al “suocero”. I motivi alla base dell’acredine tra Lulù e i familiari di Manuel sono stati resi noti dalla princess etiope, in occasione di un’intervista di coppia esclusiva concessa insieme a Manuel Bortuzzo, a Chi magazine. Tra le altre cose, incalzata dalle domande del giornale diretto da Alfonso Signorini, Lulù Selassié ha però assicurato che lei e Manuel Bortuzzo fanno sul serio e che la loro lovestory prosegue, nonostante i dissapori tra le rispettive famiglie.

I due ex Grande fratello vip intendono cioè mettere su famiglia. O almeno questo è quello che rende noto Lulù, in confidenza con il noto settimanale di cronaca rosa, facendosi portavoce della coppia che lei forma con Manuel Bortuzzo (entrambi ragazzi di anni 23): “Sogniamo una famiglia, fin da piccola volevo diventare una mamma giovane. Amo i bambini e anche Manuel è come me”. A farle eco è così l’aspirante papà: “Lulù ha portato vita nella mia esistenza”.

In molti, tra i telespettatori del Grande fratello vip, si chiedono intanto come sia la vita di coppia per Lulù Selassié e Manule Bortuzzo, ora che i due sono fuori dal gioco del reality dei vip. E nell’intervento di coppia Manuel Bortuzzo traccia così un confronto tra la vita sotto i riflettori tv e quella reale: “Dentro sei al di fuori dei problemi della vita, quando esci hai mille cose da fare e ti sei dimenticato come si fanno, ma l’intensità del rapporto con Lulù è la stessa”. Per Lulù Selassié la vita reale condivisa con Manuel Bortuzzo è la preferenza, rispetto alla vita condivisa con lui tra le mura della Casa dei vipponi: “Dentro c’erano liti e discussioni che ci facevano stare in ansia, mentre stare soli o con le persone che amiamo ci rende più sereni”.

A conclusione dell’intervista di coppia post-Grande fratello vip 6, infine, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo lasciano intendere di custodire gelosamente nel cassetto il sogno di un amore eterno: “Abbiamo capito che vogliamo stare insieme per sempre, abbiamo trovato l’amore della nostra vita”.











