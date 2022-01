Lulù Selassié e Manuel, la coppia si sta per separare/ Lui esce venerdì, in arrivo “Una serata in love boat”?

La data in cui Manuel Bortuzzo dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello è sempre più vicina e Jessica Selassié parlando con Miriana Trevisan ha pensato di fare un bel regalo a sua sorella Lulù che dovrà salutare Manuel chiedendo al Grande Fratello di organizzare una serata speciale prima del loro saluto.

Jessica, parlando con Miriana ha avanzato la sua proposta: “Chiediamo di organizzare una serata in love boat dove cenano lì e qualcuno fa da cameriere durante l’aperitivo”. L’idea della principessa è piaciuta molto a Miriana che ha commentato: “Sarebbe bello se proiettassero tutti i loro momenti più belli”.

Jessica Selassié e Miriana Trevisan si sono poi lasciate andare all’immaginazione e hanno iniziato a fantasticare sulle azioni che i due avrebbero potuto compiere durante la serata per renderla magica e indimenticabile e Miriana, presa dall’immaginazione ha detto: “Potrebbero leggere le lettere che si sono scritti o scrivono una lettera dedicata a tutti coloro che li hanno sostenuti in questo amore che va oltre ogni confine…o gli scriviamo noi una lettera”.

In questi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 le cene romantiche sembrano essere diventate all’ordine del giorno, oltre che per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié i concorrenti hanno organizzato un momento intimo anche per la nuova coppia composta da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme che questa settimana è in nomination e quindi, a rischio eliminazione.

