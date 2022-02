Lulù Selassié e Miriana a rischio squalifica?/ Insieme in bagno senza microfoni

Lulù Selassié e Miriana Trevisan a rischio squalifica? È questa la domanda che alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip si stanno ponendo dopo aver assistito ad una scena avvenuta in Casa questa sera. Pochi giorni fa si è tanto parlato di Alessandro Basciano e del rischio da quest’ultimo corso per non aver indossato il microfono e, anzi, aver volutamente ignorato le richieste della produzione di rimetterlo.

Per questo e per il suo atteggiamento arrogante il concorrente si è beccato una nomination di ufficio che è però riuscito a superare. La prossima volta però questa sorte o, comunque, una punizione simile potrebbe toccare a Miriana Trevisan e Lulù Selassiè, anche se quest’ultima è ormai una finalista del Grande Fratello Vip.

Lulù Selassié e Miriana Trevisan a rischio squalifica? Il web si spacca

Ma cos’è accaduto che tanto sta facendo discutere sui social? Nel video che circola sul web si vede Lulù Selassiè entrare in bagno senza microfono. La principessa invita poi anche Miriana ad unirsi a lei. Quest’ultima prima entra poi, pochi secondi dopo, esce per togliere il microfono e appoggiarlo su un mobile accanto. I concorrenti nella Casa, così come i telespettatori, sanno bene che il regolamento del Grande Fratello Vip prevede che i microfoni vengano indossati sempre. Sul web se c’è chi ipotizza che lo abbiano tolto perché in bagno, c’è chi invece fa notare che erano comunque in due e che non è la prima volta che entrambe non lo indossano. Che possano dunque arrivare provvedimenti per le due?

Da adesso si può entrare in bagno in coppia senza microfono? #gfvip pic.twitter.com/0lnjW3wgWG — Catia (@catiuz92) February 22, 2022





