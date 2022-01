Lulù Selassié e Miriana Trevisan/ contro Katia Ricciarelli “Nessuno poteva nominarla”

La convivenza forzata e prolungata di tutti i Vipponi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha provocato moltissime tensioni in tutti i concorrenti che ormai sembrano arrivati alla reciproca esasperazione tra di loro, soprattutto per quanto riguarda Lulù Selassié e Miriana Trevisan nei confronti di Katia Ricciarelli che negli ultimi giorni non si è risparmiata dal criticare pesantemente le sue due coinquiline ricevendo numerose critiche non solo dai concorrenti del reality.

Biagio D'Anelli in quarantena per Miriana Trevisan?/ "No, attendo l'ok del GF Vip"

Nelle scorse ore Miriana Trevisan e Lulù Selassié si sono ritrovate a parlare in un angolo della casa del più e del meno e, ovviamente, tra i diversi argomenti si sono confrontate anche sul recente comportamento della soprano nei loro confronti e parlando delle nomination Miriana Trevisan ha affermato: “Io e Gianmaria abbiamo detto basta. Ha un potere troppo forte, troppo forte e io gliel’ho spiegato questo, capisci? Non dice di no Malina se ci parli dopo un po’”.

Biagio D'Anelli difende Miriana/ "Basciano ha un figlio ma è un latin lover, lei..."

Lulù Selassié e Miriana Trevisan contro Katia Ricciarelli

Anche Lulù Selassié si è subito trovata d’accordo con le parole di Miriana Trevisan e ha commentato: “Anche Giacomo ha detto proprio questa frase: Comunque non capisco perhcè in questa edizione non puoi nominare certe persone”, la principessa ha poi continuato: “Lui sta parlando di discorsi tipo che qua dentro in questi mesi, nessuno di noi poteva nominare Katia”.

Dopo aver sentito le parole di Lulù Selassié la regia ha preferito staccare il collegamento per trasferirsi in camera da letto con Giacomo Urtis e Federica Calemme. La scelta della regia di censurare le parole della principessa e di Miriana Trevisan ha fatto infuriare il web che si è schierato dalla parte di Lulù e che supporta la ragazza con frasi come: “Non è mai possibile mandare Katia in nomination perché non si sa per quale motivo è sempre immune! Votata da chi è un mistero visto che sono tutti contrari”.

Eva Grimaldi smaschera Federica Calemme/ "Si è messa con Gianmaria per…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA