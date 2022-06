Lulù Selassiè e Soleil Sorge, quali sono i loro rapporti?/ “Mi ha invitata…”

Lulù Selassiè ha ricevuto un invito da Soleil Sorge: di cosa si tratta?

Lulù Selassiè ha parlato dei suoi attuali rapporti con Soleil Sorge. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto una diretta Instagram e ha svelato ai suoi followers quali sono i suoi rapporti con Soleil Sorge. All’interno della casa le due avevano spesso battibeccato e il loro rapporto non è sempre stato idilliaco. Nelle scorse ore però Lulù Selassiè ha rivelato di aver ricevuto un invito particolare da parte di Soleil. L’influencer avrebbe invitato infatti Lulù Selassiè alla sua festa di compleanno. Lulù ha raccontato: “In che rapporti sono con Sole? L’ho sentita oggi. Tra l’altro andrò al suo compleanno, mi ha invitato oggi e non vedo l’ora”, ha rivelato.

Tra Lulù e Soleil il rapporto di amicizia prosegue anche fuori la casa del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge aveva preso le difese di Lulù anche quando era naufragata la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo. L’influencer aveva fatto dei commenti al vetriolo sulle dichiarazioni rilasciate in radio dal nuotatore: “Dovrebbe utilizzare un po’ più di amore e meno odio. Le ipocrisie invecchiate male”. Un cambio di rotta notevole considerando che fin quando era dentro la casa del Grande Fratello Vip Soleil aveva sempre difeso Manuel Bortuzzo. Terminati questi botta e risposta, un dettaglio non è passato inosservato: Franco e Manuel Bortuzzo non seguono più Soleil su Instagram. E’ probabile che Lulù si sia avvicinata maggiormente a Soleil dopo che l’influencer ha scelto di prendere posizione in merito alla loro storia.

Lulù Selassiè non ha ancora superato la delusione per la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. In un’intervista a Casa Chi, la ragazza ha confidato di essere ancora innamorata del nuotatore: “Un po’ triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, agli amici. Tutte queste cose che mi distraggono un po’, ma è ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. A me comunque questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”. Sono state tante le indiscrezioni che si sono succedute nelle scorse settimane in merito alla rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. La principessa ne aveva approfittato per smentire quanto circolato in rete: “Ci facciamo tantissime risate perché le fonti che parlano sono persone che non sanno nulla della nostra vita. Sono persone anche invidiose perché se parli e giudichi sei invidioso. E ci facciamo tantissime risate perché passano le giornate a pensare a noi. Prendete un cane, un gatto, trovatevi un hobby! Forse hanno una vita un po’ vuota, poverini”, ha commentato.

Manuel Bortuzzo aveva già chiarito di non essere tato condizionato da nessuno della sua famiglia nella scelta di troncare il rapporto con Lulù: “Nessun lavaggio del cervello da parte di genitori e amici. Ho deciso io di lasciarla. La mia famiglia mi ha sempre consigliato, lasciandomi però libero di fare quello che volevo. Anche ai miei amici, che non ha praticamente conosciuto, l’unica cosa che interessa è sapere che io sono felice con la mia donna: chi sia non è importante”, aveva dichiarato a Verissimo.











