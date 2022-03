Lulù Selassiè e Sophie Codegoni “organizzano” il matrimonio dei sogni/ In spiaggia…

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Lulù Selassiè e Sophie Codegoni hanno trovato l’amore rispettivamente con Manuel Bortuzzo e Alessandro Basciano. Dopo l’uscita dalla casa dei rispettivi fidanzati, Lulù e Sophie si sono ritrovate a sognare e ad immaginare il loro matrimonio. Se Sophie ha ammesso che le piacerebbe avere più dei figli e di non vedere il matrimonio come un sogno da realizzare a tutti i costi, Lulù ha ammesso di volere dei figli, ma di voler anche sposare “l’amore della sua vita” ovvero Manuel Bortuzzo. Entrambe, però, hanno ammesso di sognare il matrimonio in spiaggia.

“Io lo farei in spiaggia il matrimonio!”, ha esordito la Codegoni. “Io lo farei in spiaggia. Io ho sempre sognato le Hawaii a Honolulu. Come chiamerei l’evento? Non lo so… Malù!“, ha aggiunto Lulù che non ha dubi sul suo futuro con Manuel

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: dalla convivenza al matrimonio?

Tra Sophie Codegoni e Lulù Selassiè, quest’ultima è apparsa sicurissima di vedere il proprio futuro accanto a Manuel Bortuzzo. “Tra quanto vorresti sposarti?”, ha chiesto Sophie. “Massimo un paio d’anni anche se mi sposerei anche domani”, è stata la risposta di Lulù. “Quindi se ti chiedesse di sposarlo il 14 (giorno della finale del Grande Fratello Vip ndr) diresti sì“, ha chiesto ancora la Codegoni ricevendo la risposta assolutamente affermativa di Lulù.

Non è la prima volta, comunque, che Lulù parla di matrimonio. L’argomento, infatti, era stato affrontato anche con Manuel Bortuzzo: “Siamo fidanzati, ci amiamo, abbiamo dei progetti, siamo sicuri che vorremo stare insieme per il futuro. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme”. In attesa di scoprire se arriveranno davvero i fiori d’arancio, Manuel e Lulù, dopo il Grande Fratello Vip, andranno a convivere.

