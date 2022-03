Lulù Selassiè fa cadere la maschera a Jessica?/ “Dà sempre la colpa a me, lo fa per…”

La linea della vita di Jessica Selassiè ha lasciato l’amaro in bocca a Lulù Selassiè. La maggiore delle sorelle selassiè, raccontandosi al Grande Fratello vip, ha parlato della sua infanzia e di come l’arrivo della sorella Lulù abbia scombussolato la vita della famiglia. Nel tracciare un bilancio di quelli che sono stati i suoi primi 27 anni di vita, Jessica si è soffermata sul rapporto con le sorelle Clarissa e Lulù con ha scelto di entrare nella casa di Cinecittà. “Tutta la mia vita, anche l’infanzia l’ho vissuta in modo molto tranquillo. Poi quando è arrivata Lulù, visto con quel suo carattere, i suoi capricci. Attirava tanto l’attenzione. Tutte le mie cose me le tengo spesso per me. Quindi forse avrei detto alla Jessica che era piccola: “parlane, dii a tua mamma che hai questo problema. Magari si può risolvere“, ha raccontato Jessica.

Manila Nazzaro critica Lulù "Ancora immatura, pensa a se stessa"/ Appoggia Jessica e…

Tra le sorelle Selassiè ci sono quattro anni di differenza l’una dall’altra. Lulù e Clarissa, avendo un’età simile, hanno sempre avuto un legame speciale come ha sottolineato Jessica. “Poi nel 2002 nasce Clari . Con Lulu e Clari ci siamo unite nel tempo. Loro erano già più unite ma io mi sono unita dopo perché non mi vedevo come loro. Quindi avevo sempre paura di un loro giudizio, di una loro critica. Spesso mi sentivo giudicata”. Parole che hanno fatto riflettere Lulù che si è sentita colpevolizzata dalle parole della sorella.

Gf vip, Lulù consiglio hot a Sophie su Basciano "dagli una tua mutanda usata"/ "Agli uomini piace così"

Lulù Selassiè e lo sfogo dopo la linea della vita di Jessica

Dopo averci dormito su, questa mattina, Lulù Selassiè si è lasciata andare ad uno sfogo con Miriana Trevisan a cui ha spiegato di essere sempre additata da Jessica come la colpevole di ciò che ha affrontato nel corso della sua vita. “Colpa mia, colpa di Clarissa, perché non dice che è colpa sua? Pensa, io perfino quando mi è successa quella cosa a 15 anni, con quel pazzo che mi ha ricattato, per tanto tempo ho pensato che fosse colpa mia. Quindi pensa, su una cosa così grave la colpa non l’ho data ad altre persone, l’ho data a me stessa. E lei invece da la colpa così alla gente. Non si fa, mi dispiace. Mia mamma sarà rimasta delusa. Siamo sempre state accanto a lei, abbiamo sempre dato i consigli”, ha detto Lulù.

Delia Duran a Jessica Selassiè: "Non aspettare Barù"/ "Fai regina come me con Alex"

Miriana ha provato a far capire alla fidanzata di Manuel Bortuzzo che le parole di Jessica non sono state intepretate come lei immagina, ma Lulù non ne è convinta: “Io conoscendola so il mondo in cui si esprime e ho capito benissimo quello che lei voleva intendere. E lo fa per un motivo, non è stupida. Vuole arrivare in un punto”, ha continuato Lulù. Quel punto di cui ha parlato Lucrezia, secondo il web, è prima la finale del 14 marzo e poi la vittoria. Il popolo di Twitter, infatti, si divide: c’è chi dà ragione a Lulù e chi, invece, si schiera dalla parte di Jessica. Il vero obiettivo della maggiore delle sorelle Selassiè, dunque, è davvero la vittoria?





© RIPRODUZIONE RISERVATA