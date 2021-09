Lulù Selassiè finge con Manuel Bortuzzo? Ha un altro fidanzato?/ Prima del bacio lei parla del “suo Luca”

Lulù Selassiè è davvero sincera con Manuel Bortuzzo o il suo interessamento al giovane nuotatore è legato all’esigenza di creare dinamiche a suo favore? E’ questo il dubbio degli spettatori del Grande Fratello Vip che ogni giorno si ritrovano a seguire la diretta dalla spiatissima Casa. Proprio la principessa etiope ed il nuotatore ci hanno regalato al momento l’unico bacio dell’edizione anche se nelle ultime ore qualcosa tra i due sembra essere cambiato.

Le eccessive scenate di gelosia di Lucrezia avrebbero alimentato sempre di più il dubbio sulla sincerità dei suoi reali sentimenti per Manuel Bortuzzo. Lui, di contro, ha preferito prendere le giuste distanze, evitando spesso un contatto fisico con lei e preferendo anche la compagnia di altri inquilini dai quali non intende assolutamente allontanarsi. Non è un caso se di fronte alla possibilità di poter trascorrere del tempo nella ambita Love Boat il nuotatore abbia avanzato il nome di Alex Belli e non quello di Lulù come possibile accompagnatore. Intanto spunta un retroscena legato a quanto accaduto un’ora prima il famoso bacio tra i due ragazzi e che contribuirebbe ulteriormente ad incrementare i sospetti sulla sincerità della principessa.

Lulù Selassiè finge con Manuel Bortuzzo? Un video accende i dubbi

Un video che circola in queste ore sui social, immortala Lulù Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip un’ora prima che si consumasse il bacio con Manuel Bortuzzo. “Io ho perso tanto tempo e potevo davvero dedicarmi a ‘coso’… basta… A Luca, il mio Luca”, dice Lulù.

Ma chi è il Luca in questione che inizialmente chiama “coso”? A svelare il suo nome è stata la sorella con la quale conversa in bagno, per poi aggiungere “il mio Luca”. La conversazione, tuttavia, è molto breve e non aggiunge altri dettagli sull’identità del misterioso presunto ragazzo ma sono bastate queste poche parole a far subito sospettare circa la buona fede della ragazza in riferimento ai suoi sentimenti per Manuel, al quale ha ammesso di essersi particolarmente legata. Queste sue parole insieme alle varie scenate di gelosia, secondo molti utenti, sarebbero la proba della sua poca sincerità. Le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, insieme alle più sagge opinioniste ‘pop’ da poco aggiuntesi in studio riusciranno a fare luce sul vero rapporto tra i due ragazzi?

