Lulù Selassiè gela Katia Ricciarelli “Brava solo a dire cose razziste”/ “Roba brutta”

Si riaccende lo scontro tra donne in diretta al Grande Fratello Vip. Nella Casa la 44esima puntata viene infiammata da una nuova lite tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan ma, prima ancora, con Lulù Selassiè. Tutto nasce quando Lulù, confrontandosi con Davide Silvestri, lo accusa di non essere intervenuto quando Katia Ricciarelli si è resa protagonista di brutte frasi nei loro riguardi. Questo appunto però suscita la risposta piccata della diretta interessata: “Sono abbastanza stanca di tutti questi discorsi, offendiamo sempre le stesse persone. Io non devo assolutamente imparare da Davide: io ho un modo e lui ha il suo modo di essere. Lui sa cosa fare e io so cosa fare.”, sbotta la Ricciarelli in diretta. E ribadisce a Lulù: “Non accetto consigli da te!”

Non resta ad ascoltare Lulù Selassiè che, quindi, replica a tono alla Ricciarelli: “Si può imparare sia dai bambini che dagli adulti. Quando lei sbaglia non è che deve darle consigli perché è il maestro di vita ma magari dirle che sta esagerando, visto che lui ha anche avuto a lungo un rapporto con Manila e Miriana.” “Impara anche tu, pensa al tuo percorso che l’abbiamo visto il tuo percorso”, replica pungente la Ricciarelli, che spera poi di uscire dalla casa. “Ma speriamo!”, punge Lulù a questa sua richiesta, e chiude attaccandola “Sei solo brava a dire cose razziste!”

