Lulù Selassiè gelosa al GF Vip 2021/ Ma Manuel Bortuzzo non c’entra…

Lulù Selassiè al GF Vip 2021 sta vivendo un momento di gelosia, ma, per una volta, il marasma emotivo non è collegato alla sua relazione con Manuel Bortuzzo. Infatti, nelle scorse ore la “princess” ha rimproverato severamente Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, sue compagne di stanza, accusandole di non considerarla come facevano prima dell’arrivo nella Casa di Federica Calemme. Sophie ha subito messo in chiaro le cose: “Non puoi paragonare il rapporto che io ho con te con quello che posso avere con questa ragazza”, aggiungendo che lei è per sua natura molto socievole e le piace conoscere gente nuova.

Lulù, con le lacrime agli occhi, ha chiesto quindi a Sophie di “includerla” e quest’ultima le ha risposto che tutto ciò non è di certo fatto con cattiveria, ma cerca semplicemente di lasciarle i suoi spazi, soprattutto se è con Manuel. “Io ti voglio bene, sei speciale”, ha asserito nei confronti di Lulù, superando dunque questo momento di impasse e riuscendo a far capire alla giovane che il rapporto di affetto tra di loro è rimasto invariato e non è caratterizzato da problemi irrisolti di qualsivoglia natura.

LULÙ SELASSIÈ: IL RIEPILOGO DELLA SCORSA PUNTATA DEL GF VIP 2021

Lulù Selassiè, non lo scopriamo certo oggi, in questa edizione del Grande Fratello Vip 2021 si è imposta con un carattere molto forte e diretto, sempre decisa nell’esporsi con le proprie idee senza il timore di scontri, anche piuttosto accesi. Infatti, non sono mancati i confronti duri all’interno della Casa più spiata d’Italia, come quello di qualche settimana fa con Katia Ricciarelli e altri componenti più adulti ed esperti.

Il motivo di maggiore seguito per la principessa è stato però il suo rapporto altalenante con Manuel Bortuzzo. La loro storia ha vissuto alti e bassi continui, con la ragazza che a più riprese ha temuto che non ci fosse un futuro insieme. Lo stesso nuotatore ha ammesso di avere avuto diversi momenti di nervosismo, arrivando a bacchettare la compagna anche in maniera piuttosto dura. Nelle ultime puntate, però, è arrivata la clamorosa svolta; dopo quella che sembrava la chiusura definitiva, i due sono arrivati a giurarsi vero amore in diretta. Anche venerdì 17 dicembre, la ragazza ha avuto modo di confermare la crescita del loro rapporto, ribadendo il forte amore che la lega al campione sportivo.

LULÙ SELASSIÈ SCACCIATA DALLA SORELLA JESSICA AL GF VIP 2021

Poi, Lulù Selassiè in occasione delle nomination ha deciso di votare Biagio D’Anelli, motivando la sua scelta con un allontanamento del ragazzo, da lei percepito negli ultimi giorni. Inoltre, verso la fine della serata ha scoperto di essere ancora una volta al televoto, addirittura insieme ad altri 6 concorrenti. Nel corso delle ore successive alla diretta, Lulù si è ritrovata di nuovo a discutere con sua sorella Jessica. Quest’ultima è scoppiata a piangere in un momento di crisi, mettendo in discussione il suo percorso all’interno della Casa.

Lucrezia ha provato più volte ad avvicinare la sorella per darle conforto, ma come risultato è stata duramente scacciata. Successivamente è arrivata anche a lamentarsi con Manuel Bortuzzo del comportamento della sorella Jessica, accusata di essere immatura. Nelle prossime puntate sono attese conferme sulla sua relazione con lo sportivo, che ormai sembra andare a gonfie vele. Attenzione, però, al rischio eliminazione, che potrebbe rovinare l’armonia del momento.



