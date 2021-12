Lulù Selassié gelosa di Federica Calemme?/ Jessica “Ascolta Manuel: non prendertela”

L’ingresso di Federica Calemme, come previsto dagli autori del Grande Fratello Vip, ha contribuito a smuovere un po’ le acque nella spiatissima Casa e la prima a subirne le conseguenze è stata Lulù Selassié. La giovane principessa etiope, nelle passate ore ha vissuto qualche momento di turbamento. In particolare la giovane si sarebbe sentita messa un po’ in disparte dalle sue compagne di avventura. Lulù, nel dettaglio, avrebbe lamentato a Miriana, Sophie ed alla sorella Jessica come in seguito all’uscita di Clarissa e con l’ingresso dei nuovi concorrenti l’avrebbero messa da parte.

Una sensazione, quella avvertita da Lulù, prontamente smentita dalle altre donne della Casa, in particolare dall’ex tronista di Uomini e Donne che con un pizzico dio amarezza ha commentato: “Non puoi paragonare il rapporto che io ho con te con quello che posso avere con questa ragazza”. Il riferimento è proprio all’ultima entrata, l’ex professoressa de L’Eredità, verso la quale la Selassié avrebbe mostrato qualche sprazzo di gelosia.

Lulù Selassié gelosa di Federica Calemme: Jessica e Sophie la tranquillizzano

Con le lacrime agli occhi Lulù Selassié avrebbe chiesto apertamente a Sophie di includerla, avendola considerata sempre una sua amica. Quest’ultima ha cercato di rassicurarla ma ad intervenire cercando di rassicurare la giovane Vippona è stata anche Jessica, che da sorella maggiore le ha dato dei saggi consigli: “Prenditela meno come ha detto anche Manu. Federica noi non la conosciamo ma non è che è venuta qua per rovinare le amicizie, quindi figurati”.

Lulù, di contro, ha ammesso di non pensare affatto questo, ma Jessica ha insistito: “non è che vuole scaricare te per stare con un’altra persona”. Sophie ha quindi ribadito l’importanza della loro amicizia sottolineando: “Per me l’amicizia è sacra e non metterò mai nessun rapporto davanti al nostro rapporto, è semplicemente che io sono qui, siamo due ragazze della stessa età finalmente, abbiamo amici in comune…”. Basterà a tranquillizzare la giovane Selassié?

