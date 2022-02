Lulù Selassiè: “Ho sofferto di anoressia”/ Sophie: “Fai la vittima per la finale”

Clima infuocato nella casa del Grande Fratello vip 2021 a poche ore dalla nuova puntata con Alfonso Signorini. Tutto nasce da una tazza di fiocchi di latte che stava mangiando Sophie Codegoni che avrebbe così tolto l’ultima porzione a Lulù Selassiè accusata di averli presi tutti quando è arrivata la spesa. “E’ l’unica cosa che riesco a mangiare”, ha detto Lulù. Sophie le ha così fatto notare come fossero in condivisione e la Selassiè ha risposto: “Non lo sapevo che fossero di tutti. Ho trovato il mio nome e pensavo che sarebbe arrivata il resto della spesa”. Tra le due amiche lo scontro è andato avanti e Lulù ha ricordato a Sophie di aver bisogno di mangiare solo determinate cose per i problemi alimentari avuti in passato.

“E’ stato un periodo di mer*a che ho avuto. Mangiavo e vomitavo“, ha sbottato Lulù. “Non me la girare contro per dei fiocchi di latte”, ha ribattuto Sophie. “E’ l’unica cosa che riesco a mangiare”, ha detto ancora Lulù. “Sono tre giorni che mangi”, ha commentato Alessandro Basciano. “Devi usare un problema serio per passare da vittima”, ha detto ancora Sophie.

Lulù Selassiè svela i problemi alimentari, poi si sente male

Dopo un durissimo scontro con Sophie Codegoni, Lulù Selassiè non ha trattenuto le lacrime svelando di aver sofferto di anoressia tre anni fa. Nel tentativo di dare spiegazioni a Sophie ha cominciato a sentirsi male facendo fatica a respirare e a parlare. Katia Ricciarelli ha provato a mettere fine alla discussione esortando Lulù a calmarsi e a respirare, ma solo l’intervento di Manila Nazzaro ha evitato il peggio.

L’ex Miss Italia ha messo fine alla discussione e, dopo essersi seduta accanto a Lulù, ha continuato a calmarla. La regia ha poi staccato inquadrando un’altra parte della casa. Lulù, in seguito, ha ricordato le parole di Manuel Bortuzzo che, prima di abbandonare la casa, le aveva predetto che con la sua uscita si sarebbe ritrovata da sola e avrebbero provato a provacarla conoscendo le sue reazioni.

