Lulù Selassié “Ho visto il bacio tra Delia e Soleil”/ Conferma versione della Sorge!

Soleil Sorge e Lulù Selassiè: il retroscena sul bacio con Delia

Mentre si avvicina la finale del Grande fratello vip 6, attesa per il 14 marzo 2022 su Canale 5, i giochi si fanno duri nella Casa e le nemiche giurate, Lulù Hailé Sélassié e Soleil Sorge uniscono le forze contro Delia Duran. Accade in una conversazione a due nella Casa dei vip, dove in particolare Lulù e Soleil tacciano Delia di incoerenza, rispetto ai repentini sbalzi d’umore e cambi di atteggiamento che avrebbero riscontrato nella venezuelana. Nel dettaglio, Lulù e Soleil si aprono, quindi, sul bacio saffico registratosi al Wild party tra quest’ultima e la venezuelana, e la princess etiope si dichiara testimone della versione dell’americana, che non combacia con quella data dalla venezuelana. La Sorge avrebbe esaudito il desiderio della promessa sposa di Alex Belli, prima di chiudere il triangolo amoroso.

Soleil spiazzata "Delia Duran, c'è o ci fa?"/ "Sta cercando di creare zizzania…"

È tempo di confidenze al Gf vip 6 in corso per le (forse ex) nemiche giurate nella Casa, Lulù Hailé Sélassié e Soleil Sorge, che in queste ore decidono di scambiarsi delle chiacchiere sul conto di Delia Duran, tacciandola di palesare atteggiamenti ambigui nel reality. Per l’occasione, Soleil spiega a Lulù come mai abbia chiesto -nell’ultima diretta del reality- a Delia il motivo per cui non scegliesse di uscire dal gioco insieme ad Alex Belli: “Avevo sentito un attimo mentre loro parlavano ‘Vorresti uscire con me?…’ ma poi si è staccato l’audio”. Dopodiché anche Lulù sostiene di aver riscontrato degli atteggiamenti sospetti e tacciabili di doppiogiochismo da parte della Duran: “Prima mi urli e poi vuoi abbracciami!”. Ma non è tutto.

Soleil Sorge, la madre replica agli haters/ "Lei è sempre sorridente ma dentro ha un forte e brutto passato"

Soleil Sorge e Lulù Hailé Sélassié: Delia Duran smascherata sul bacio saffico al Gf vip 6

Nel corso della confidenza tra Lulù Hailé Sélassié e Soleil Sorge, poi, spunta fuori che la princess etiope sia testimone del bacio saffico registratosi qualche giorno fa tra l’italo-americana e Delia Duran, un’effusione che viene contestata da molti dentro e fuori il gioco, soprattutto ai danni dell’ex Uomini e donne, che a differenza della venezuelana non ha dichiarato di provare attrazione verso le donne. Quindi, Soleil dimostra che a voler il bacio lesbo, alla fine, sia stata ad ogni costo Delia. Come? Chiede a Lulù di ricordare il momento tanto discusso: “Tu ti ricordi quando ha provato a baciarmi ed ho detto di no? “. E la princess dichiara di ricordare il rifiuto di Soleil a Delia rispetto al bacio, a suon di ‘Hai delle vibes di merda’. Soleil rimarca che sia stata Delia a volerla baciare, contestando a Lulù che la Duran abbia riferito il contrario ad Antonio Medugno: “Era quattro volte che provava a baciarmi e anche ad abbracciarmi, ma io non volevo”. Nel frattempo, i telespettatori non si risparmiano sulla confidenza sul conto della prima finalista del reality, via social: “Delia e Alex l’hanno fatto per screditare Soleil, erano d’accordo”; “Poi Sole ci ha preso gusto, perché la tratteneva a sé per continuare il bacio.. Se le piaceva ha fatto bene…”. Ma si fa strada anche un’altra ipotesi sul bacio, che nobiliterebbe il ruolo della “terza incomoda”: Soleil potrebbe aver esaudito la richiesta del bacio di Delia in segno di solidarietà femminile e di pace con la venezuelana, per poi rinunciare all’amore nutrito per Alex Belli, dal momento che i promessi sposi si sono riavvicinati al rientro nella Casa.

Antonio Medugno vs Delia Duran/ "Se non fosse stata immune l'avrei nominata…"

Lulú testimone del bacio in giardino tra Soleil e Delia.

E che Soleil prima di baciarla, l’ha respinta più volte dicendole “hai delle vibes di merda” e poi l’ha baciata dicendole “é questo che vuoi va bene baciamoci” Soleil non dice mai bugie! 😉#gfvip #solearmy pic.twitter.com/FaFINmYz3B — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 24, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA