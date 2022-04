Lulù Selassié, il fratello di Manuel Bortuzzo la gela/ Il gesto social inaspettato

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: il gesto del fratello di lui gela la princess, dopo il Grande fratello vip 6

Hanno appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6 con la loro lovestory avviata nella Casa più spiata d’Italia e ora Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo tornano al centro del gossip per un gesto social che il fratello minore del nuotatore disabile, Kevin, ha riservato all’ex gieffina vip. Nel dettaglio, Kevin, così come segnalato dagli utenti attivi sui social, ha unfollowato princess Lulù Selassié, ovvero avrebbe quindi smezzo di seguirla via social. E il motivo alla base della disattivazione del segui ai danni della princess sarebbe una presunta avversità dei Bortuzzo nei riguardi di Lulù, che potrebbe essere legata ad una brusca lite intestina nella famiglia del nuotatore disabile, che coinvolgerebbe anche l’etiope. Nelle ore in cui si registra l’unfollow di Kevin verso Lulù Selassié -come ripreso da Blogtivvù- quest’ultimo si lascerebbe immortalare via social con l’ex fidanzata del fratello Manuel Bortuzzo, Federica. E il tutto alimenta il chiacchiericcio mediatico secondo cui Lulù Selassié non sarebbe ben accetta nella Bortuzzo family, con il conseguente rischio che i due ex Grande fratello vip siano sull’orlo di una crisi d’amore.

Lulù Selassié e i dissapori con la famiglia di Manuel Bortuzzo

Non solo il fratello, ma anche il padre di Manuel Bortuzzo, Franco Bortuzzo, ha a quanto pare preso le distanze social dalla princess etiope. Franco ha tolto il segui dal profilo Instagram di Lulù Selassié, che incalzata sui dissapori con la famiglia del fidanzato, a Chi magazine, ha dichiarato sibillina: “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere”. E ancora, tra le altre dichiarazioni, la princess etiope ha poi fatto sapere: “Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace”. Nonostante i dissapori e le incomprensioni, resta per Lulù la voglia di rendere felice il suo compagno, conosciuto al Grande fratello vip 6: ” Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

