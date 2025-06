Lulù Selassié torna sotto i riflettori, insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Le tre ex protagoniste del Grande Fratello Vip sono di nuovo al centro del gossip dopo la scarcerazione del padre, Giulio Bissiri. L’uomo, detenuto da anni in Svizzera per un’accusa di truffa, è recentemente tornato in libertà. Al che, ha prontamente rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi, posando accanto alla moglie e alle tre figlie. Durante l’intervista, Bissiri ha respinto le accuse che lo hanno portato alla condanna e ha anche difeso il proprio titolo nobiliare.

Giulio Bissiri, papà delle Selassiè è libero: "Siamo veri principi"/ 'Tornare sul trono d'Etiopia? La verità'

Difatti, ha ribadito di essere il figlio del secondogenito dell’imperatore Hailé Selassié, smentendo le voci secondo cui sarebbe invece il figlio di un giardiniere al servizio della casa imperiale etiope. Non solo, Giulio Bissiri si è anche espresso sulla delicata vicenda giudiziaria che ha coinvolto sua figlia Lulù e l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Com’è noto, l’influencer è stata denunciata dal nuotatore per stalking e, a seguito del processo, condannata a un anno e otto mesi. Inoltre, l’ex vippona ha dovuto indossare il braccialetto elettronico per quasi un anno.

Lulù Selassiè assente al matrimonio di Federica e Gianmaria Antinolfi, perchè?/ "Decisione inevitabile"

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: il padre dell’ex vippona rompe il silenzio

Negli ultimi mesi, Lulù Selassié ha più volte respinto le accuse mosse dall’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, negando di averlo perseguitato o aggredito. Secondo il racconto dell’influencer, tra i due ci sarebbe stata una relazione clandestina durata anni, caratterizzata da vari tira e molla anche dopo la rottura ufficiale avvenuta nell’aprile 2022. Stando sempre alla versione di Lulù, Manuel le avrebbe chiesto di mantenere segreta la loro frequentazione, anche a causa dell’opposizione della sua famiglia, da sempre contraria alla relazione.

Lulù Selassié, arriva polizia a casa, cos’è successo?/ Jessica: "Situazione peggiorata"

A sostegno della sorella, anche Jessica e Clarissa Selassié sono intervenute pubblicamente, condividendo sui social alcune foto che dimostrerebbero la presenza di Manuel in casa loro anche dopo la fine ufficiale della storia. Adesso, ai microfoni di Chi, ha parlato anche il padre delle ragazze, Giulio Bissiri, che si è dichiarato molto ferito dalle parole di Manuel: “Manuel l’ho sentito qualche volta al telefono. Lulù si merita una persona che non la vuole schiacciare o prendersela come una cameriera, è una principessa e si merita di essere trattata come tale. Ho sentito l’intervista di lui e ci sono rimasto male. Non si possono dire certe cose dopo quello che hanno condiviso e dopo quello che lei ha sopportato in silenzio per anni“.