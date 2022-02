Lulù Selassié/ Il pensiero a Manuel Bortuzzo: “Ti amo!”, sorpresa per San Valentino?

Lulù Selassié ai ferri corti con Sophie Codegoni?

La notizia degli ultimi giorni è che Cardi B, superstar planetaria dell’hip hop, ama Lulù Selassié: la simpatia e la spontaneità di Lucrezia Haile Selassié sono arrivate oltreoceano, addirittura in America dove la rapper ha applaudito alla performance della concorrente del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha rivelato nell’ultima diretta quanto accaduto sui social ma archiviata la soddisfazione personale, per la Selassié la settimana non è andata proprio benissimo: ogni giorno, infatti, è stata impegnata in liti o battibecchi con Sophie Codegoni. Le due Vippone sono giunte ormai ferri corti.

Da quando infatti Sophie ha iniziato la sua storia con Alessandro Basciano, i rapporti con Lulù si sono raffreddati: per la principessa, che si è aperta a una confessione con Miriana Trevisan, l’amica è bruscamente cambiata, appare sempre nervosa e tesa, non ha più l’allegria che mostrava all’inizio del gioco. La risposta della Codegoni non è tardata ad arrivare: Sophie ha replicato cercando a tutti i costi lo scontro e finendo per litigare per un motivo banale, il menù dell’aperitivo del giovedì.

Le critiche per l’atteggiamento nei confronti del cibo

Quello tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni non è il primo momento di frizione che riguarda i pasti: in un daytime la principessa ha gettato nella spazzatura i resti di una cena mentre altri concorrenti come Manila Nazzaro, Davide Silvestri ed Antonio Medugno avevano recuperato gli avanzi. Per il popolo del web attento agli sprechi alimentari, Lulù ha sbagliato e si è mostrata troppo superficiale e schizzinosa.

In generale, fatta eccezione per questo episodio, il giudizio sulla Selassié non può che essere positivo: è una brava ragazza e non è viziata quanto vuole fare credere. Ma il suo personaggio ha perso di appeal e interessa da quando Manuel Bortuzzo, suo compagno conosciuto proprio tra le mura del loft di Cinecittà, ha lasciato il reality. Ci chiediamo cosa possa dire e dare agli spettatori Lulù se non qualche momento di intrattenimento musicale, un balletto e due risate. Le sorelle hanno trovato una cifra narrativa, lei senza Manuel ancora non ci è riuscita.

Lulù Selassié, in attesa di Manuel Bortuzzo per San Valentino

Le ultime giornate per Lulù Selassié sono state all’insegna del ‘basso profilo’. Non c’è stato infatti un vero e proprio avvenimento degno di nota che ha caratterizzato la presenza della giovane in Casa, che tuttavia ha dedicato spesso e volentieri il suo pensiero al fidanzato Manuel Bortuzzo, complice molto probabilmente di una romantica sorpresa in occasione della festa di San Valentino. “Amore mio ti amo!”, ha urlato durante il brindisi dei Vip a Barù ed ai rispettivi amori, dopo essersi riuniti tutti attorno alla tavola in giardino.

A risollevarle l’umore negli ultimi giorni, è stato un aereo destinato a Miriana, Manila, Jessica e alla stessa Lulù. Un messaggio tutto al femminile volato sopra la Casa del GF Vip e che recitava: “MN, MT, JS, LS + Forti di tutto”, firmato “fans”. Dopo aver decifrato i nomi delle destinatarie, le amiche hanno esultato dalla gioia ringraziando i rispettivi sostenitori.



