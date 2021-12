Lulù Selassié in braccio a Manuel Bortuzzo/ A spasso per la casa spinti da Aldo

Galeotto il massaggio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 che ha fatto riscoppiare la passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due ragazzi, dopo aver dichiarato di aver messo una pietra sopra il loro rapporto negli ultimi tempi si sono riavvicinati in una maniera definita da loro stessi più matura e consapevole.

Nel corso dell’ultima diretta Manuel ha ammesso ad Alfonso Signorini di avere un rapporto “Più leggero” con la ragazza anche se nelle ultime ore i due ragazzi sono apparsi del tutto inseparabili per volontà proprio di Manuel Bortuzzo che cerca i baci e gli abbracci da parte della principessa.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: ritrovata la passione

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 sembrano lontani i giorni in cui era Lulù Selassié a rincorrere Manuel Bortuzzo per avere un chiarimento, adesso i ruoli si sono invertiti ed è il ragazzo a volere sempre accanto a se la principessa e a cercare i suoi abbracci e i suoi baci, arrivando anche a dichiarazioni nei suoi confronti molto importanti, soprattutto per il loro rapporto fuori dalla casa. Il ragazzo infatti ha sussurrato a Lulù prima di baciarla: “Appena esci ti sequestro”.

Tutto a gonfie vele, dunque, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, i due non si scollano più a tal punto che Manuel ha deciso di portare a spasso la principessa in braccio sulla carrozzina mentre Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi hanno spinto i due ragazzi in giro per la casa. Chissà se Manuel, che potrebbe abbandonare la casa durante la prossima settimana, una volta uscito manterrà forte la sua passione per Lulù o se ne dimenticherà pian piano…

