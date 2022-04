Lulù Selassié in crisi con Manuel Bortuzzo, per il “suocero” Franco?/ Su Chi rivela..

Grande fratello vip 6, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono in crisi?

Ha appassionato i telespettatori avviando la sua lovestory al Grande fratello vip con Manuel Bortuzzo -oltre i pregiudizi di chi, da sempre tra i telespettatori, non crede alla veridicità del loro amore, tacciato di un interesse volto alla visibilità e al business- e ora Lulù Selassié torna a destare scalpore mediatico e a dividere l’opinione dell’occhio pubblico sul suo conto. Il motivo? In questi giorni, circolano indiscrezioni sempre più incessanti nel web, che vedrebbero Lulù Selassié protagonista di una crisi d’amore in corso insieme a Manuel Bortuzzo, sulla scia del “segui” che il “suocero” della princess etiope e padre del nuotatore disabile, Franco Bortuzzo, ha a quanto pare disattivato nei riguardi della “nuora”. Un gesto social che Lulù ha ricambiato insieme alla sorella Clarissa Selassié, levando il segui al “suocero”. Tuttavia, l’entourage di Chi magazine ha in questi giorni braccato Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo per un’intervista esclusiva e in un video condiviso dalla fonte, poi diventato virale su Instagram, la princess bacia appassionatamente Manuel, al grido di: “Che sexy il tuo bacio!”. Che la lovestory tra i due prosegua a gonfie vele, quindi?

Il beninformato Alessandro Rosica getta ombre sulla coppia, sostenendo che i rapporti tra gli ex Grande fratello vip non siano poi così idilliaci come i diretti interessati farebbero pensare.

E quando Chi l’ha incalzata sul segui che si sono disattivati a vicenda con il “suocero”, Lulù Selassié non ha nascosto le crepe che la dividono dalla famiglia di Manuel Bortuzzo: “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”. Insomma, sulla base delle dichiarazioni amare dell’etiope ed ex Grande fratello vip 6 non è escluso che il rumor lanciato da Rosica possa rivelarsi veritiero, rispetto ad una crisi d’amore che starebbero vivendo Manuel e Lulù. Che i due stiano provando a salvare la loro relazione, anche contro l’ostilità della famiglia Bortuzzo?

Nel frattempo, tra le Instagram stories il beninformato Alessandro Rosica lascia intendere che nel complesso Lulù Selassié non piaccia a Franco Bortuzzo rispetto al prototipo di donna ideale che l’uomo prediligerebbe per il figlio, Manuel Bortuzzo. Questo, soprattutto per ciò che concerne le amicizie dell’etiope, che non sarebbero gradite al “suocero”. “E purtroppo i ragazzi sarebbero molto delusi e tristi”, rivela non a caso Rosica.

