Lulù Selassié in crisi, Soleil Sorge la consola/ “Chi ti fa male ti rafforza”

Lulù Selassié in crisi dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip Lulù Selassié ha vissuto un momento di crisi. Durante le diretta, infatti, c’è stato un confronto tra le due principesse rimaste dentro la casa: negli ultimi giorni, infatti, Jessica e Lulù hanno discusso più volte e il loro rapporto non è più quello di una volta. Lulù ha detto di sentire la mancanza della sorella maggiore, mentre Jessica risente un po’ della competizione che si è creata. Anche gli altri vip sono stati chiamati a commentare il rapporto tra le due sorelle: “Loro due si amano, si vogliono bene. Ognuna di loro è speciale”, ha detto Barù. Mentre Davide Silvestri ha espresso i suoi dubbi sulla sincerità di Lulù: “ È una bugiarda”, dando vita a un nuovo scontro. Al termine della serata Lulù si è isolata ed è arrivata Soleil Sorge a consolarla: “Non ti voglio più vedere giù o lasciati toccare da queste cose. Ti capisco, perché di certe cose non riesci a fregartene e se è una cosa che ti viene da dentro è anche giusto che sia così. Sei stata estremamente diretta questa sera, anche questo è apprezzabile. Se non riesci a frenare i modi, hai una vita davanti per farlo”.

Soleil Sorge attacca Miriana: "Frustrata del caz*o"/ "Che vipera, alla tua età..."

I consigli di Soleil Sorge a Lulù

Soleil Sorge ha passato molto tempo seduta sul divano con Lulù in lacrime, avvolta in una coperta. “Ti auguro che ogni lacrima che hai versato nella vita si tramuti in lacrime di gioia. A prescindere da tutto il negativo, sei stata qui dal primo all’ultimo giorno. Devi prendere le critiche costruttive. Alimenta il tuo lato con tutte le energie che ti arrivano, tutto passa”, ha detto l’influencer, invitando la principessa a prendere come esempio Giucas Casella che dentro la casa ha affrontato tutto sempre con grande positività. Poi Soleil ha suggerito a Lulù Selassié di trasformare le cose che la fanno soffrire in una possibilità di crescere e diventare più forte: “A buttarsi giù non ci vuole nulla, ma tirarsi su è la cosa più fondamentale e vale dieci volte tanto. Vorrei trasmetterti questo: guardare qualunque cosa o persona che ti ha fatto male come qualcosa che ti sta rafforzando”.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassiè "Padrona del mondo"/ Il "segreto" nel suo vero nome YeshimabetSignorini avverte Soleil al GF Vip: "Il tuo fidanzato c'è ancora"/ "Ti aspetta fuori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA