Lulù Selassiè, incidente al GF Vip: gomitata da Soleil/ Labbro sanguinante e lacrime

Quella di ieri non è stata una delle giornate più belle per Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Oltre ad aver avuto qualche incomprensione con la sorella Jessica, ha sentito fortemente la mancanza del fidanzato Manuel Bortuzzo di cui non sente la voce in studio da ben tre puntate. Come se non bastasse, il dopo aperitivo le ha lasciato il segno sul labbro. Per vuotare la mente da ogni pensiero e provare a godersi gli ultimi giorni nella casa, Lulù si è ritrovata in piscina con Jessica, Sophie, Soleil e Delia. Le cinque ragazze hanno cominciato ad improvvisare una coreografia, ma un passo un po’ pericoloso è stato la causa dell’incidente.

Mentre ballavano muovendo anche i gomiti, Soleil ha allargato troppo il brannio e, involontariamente, ha colpito per due volte Lulù sul labbro. Un dolore enorme per la principessa che ha lasciato la piscina rientrando in casa seguita dalla sorella Jessica. Nella zona beauty davanti al bagno, Lulù ha cominciato a piangere di fronte al labbro molto gonfio e sanguinante.

Lulù Selassiè piange dopo l’incindente

Jessica Selassiè, di fronte al labbro sanguinante della sorella, è andata alla ricerca del ghiaccio per aiutarla ed evitare che il gonfiore aumentasse. “Mi sono fatta male, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata”, ha detto Lulù ipotizzando che il dolore e il gonfiore non le permetteranno di essere in puntata giovedi. “Sì in effetti ha preso un colpo alla bocca, adesso è in bagno che cerca di lavarsi bene. Ha un labbro gigante, davvero grosso. Le è uscito tutto il sangue dalle labbra, adesso ho chiesto al GF del ghiaccio per fermare tutto. Ora me lo portano e torno da lei per aiutarla“, ha detto Jessica a Manila e Soleil.

Dopo essersi calmata, Lulù ha raggiunto gli altri in veranda. “Avrei preferito fosse capitato a me e anon a te“, ha commentato Manila. Con Soleil, invece, c’è stato un abbraccio sincero mentre Davide Silvestri, dopo aver saputo da Delia del labbro sanguinante, ha reagito con una risata.

