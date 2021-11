Lulù Selassiè, innamorata di Manuel Bortuzzo/ Continua a illudersi: “mi guarda”

Lulù Selassiè non perde le speranze di riconquistare il cuore di Manuel Bortuzzo che ha scelto di prendere le distanze da lei e avere solo un rapporto civile all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Durante una chiacchierata con Sophie Codegoni con cui trascorre sempre più tempo, la principessa ha espresso fiducia per il futuro. “Ritornerà tutto. Mi accorgo che mi guarda”, ha detto Lulù che, esattamente com’era accaduto durante il primo distacco, sente lo sguardo di Manuel su di lei quando è distratta.

Manuel Bortuzzo, coppia con Lulù? No con Aldo Montano!/ Dalla scherma alle confidenze

Sophie, dopo aver ascoltato le parole dell’amica, concorda con lei. “Non riesce a non parlarti per più di due o tre giorni”, commenta la Codegoni che ha un ottimo rapporto anche con Bortuzzo. Per il momento, il ritorno di fiamma appare improbabile: sarà davvero così o ci sarà l’ennesimo colpo di scena?

Manuel Bortuzzo e Alex Belli prendono in giro Lulù Selassiè?/ "Ti sei incespugliata…"

Lulù Selassiè, pace con Manuel Bortuzzo grazie ad una lettera

Il malessere di Manuel Bortuzzo provocato da Lulù Selassié aveva portato alle nomination delle Princess. L’atteggiamento di Lulù non era piaciuto agli altri concorrenti, ma ha scaturito anche non pochi dibattiti fra le sorelle sia sul come dovesse comportarsi la ragazza nei confronti dello sportivo, sia sull’atteggiamento con le altre due. Alfonso Signorini ha affrontato la questione solo con Lulù, e dalla loro discussione è saltata fuori una lettera di scuse che Lulù ha scritto per Manuel e con cui è stata siglata la pace tra i due.

Alex Belli, consigli di seduzione a Lulù "Sì sexy e fatti desiderare"/ Lei:"lo vedo che Manuel mi guarda..."

La lettera, infatti, è stata particolarmente apprezzata da Bortuzzo che ha rivelato di essersi stupito dalla sincerità della lettera, che è una vera e propria dichiarazione d’amore, ma soprattutto dall’atteggiamento di Lulù, che se fino al venerdì non era cambiato, dopo la strigliata fatta da Alfonso sembra essere finalmente quello sperato sia per la salute di lui sia per la reputazione di lei.

Lulù selassiè, il rapporto con le sorelle Jessica e Clarissa

La ritrovata serenità ha riportato la pace tra tutte le sorelle Selassiè. Lulù ha cominciato ad ascoltare i consigli di Jessica e Clarissa che la stanno aiutando non solo ad affrontare la situazione con Manuel, ma anche a godersi la casa del Grande Fratello Vip 2021 in compagnia degli altri concorrenti.

Anche se il processo di cambiamento di Lulù ha già dato i suoi frutti ciò non significa che la ragazza non soffra o che il tutto stia avvenendo in modo radicale: durante i daytime Manuel è riuscito ad alzarsi dalla sua sedia a rotelle provocando stupore e gioia a tutti i vip, in particolare a Lulù che però, su consiglio delle sue sorelle e di Katia Ricciarelli, si è fatta da parte guardando Manuel da lontano. Tra le tre sorelle, la più amata dal pubblico è sicuramente Lulù che sta ricevendo anche molti aerei dai fans. Al tempo stesso è anche una delle concorrenti più discusse su Twitter entrando sempre in tendenza. In caso di separazione, dunque, sarà Lulù quella destinata ad andare avanti nel gioco?

© RIPRODUZIONE RISERVATA