Lulù Selassiè innamorata di Nicola Pisu? E Miriam../ “Non ci sono più uomini come te”

Lulù Hailè Selassiè sta trascorrendo molto tempo in compagnia di Soleil Sorge. Dopo l’allontanamento da Manuel Bortuzzo, sembra che con Soleil la principessa riesca a tirare fuori le sue fragilità. Mentre erano in giardino, Lucrezia ha raccontato a Soleil alcuni dettagli della sua vita e le sue si sono abbracciate. La confessione di Lulù non è stata ripresa dalle telecamere del Grande Fratello Vip. Soleil però ha dato un consiglio a Lulù: “Devi scappare da quella realtà che hai vissuto. Spesso le cose brutte hanno due effetti: o ti induriscono o ti indeboliscono ancora di più. In entrambi i casi è brutto”.

Nelle scorse settimane, Lulù aveva lasciato intendere di aver sofferto molto in passato svelando di aver avuto uno stalker che l’avrebbe fatta vivere letteralmente nel terrore con minacce e ricatti: “Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio”. La principessa ha definito l’uomo come un folle pericoloso che l’avrebbe ricattata con delle foto intime. Un evento che Lucrezia non è riuscita a dimenticare: “Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre”.

Lulù Selassiè è stata ancora una volta stroncata da Franco Bortuzzo, padre di Manuel. Franco ha spiegato che Manuel è una persona che ama essere libera e che Lucrezia avrebbe dovuto avere un atteggiamento diverso: “Lui ci ha messo il cuore all’inizio, poi dopo nel conoscerla si è reso conto che questa ragazza è un po’ oppressiva e lui ha bisogno dei suoi spazi”. Franco Bortuzzo ha poi sottolineato che la ragazza avrebbe potuto risparmiarsi di essere oppressiva: “Lei poteva risparmiarsi questa oppressione, fosse avvenuto il contrario e cioè che il ragazzo si attacca così ad una ragazza, forse sarebbe stata interpretata diversamente”.

Senza mezzi termini, l’uomo ha rivelato di sperare in una rottura definitiva tra i due. Forse papà Franco sarà felice di sapere che Lulù si sta avvicinando molto a Nicola Pisu. Lei appare sempre più vicina a lui tanto che durante una conversazione lei gli ha detto: “Sei come me. Sorrido perché è bellissimo quello che dici. Veramente, Nic. Non ci sono uomini che fanno così”. Nicola diventerà la prossima presa di Lulù?



