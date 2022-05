Lulù Selassiè, interrogazione parlamentare in sua difesa/ “Episodi misogini e…”

Lulù Selassiè, la senatrice Barbara Masini presenta un’interrogazione parlamentare

Al Maurizio Costanzo Show, Lulù Selassiè è stata al centro di alcune domande che Maruzio Costanzo ha rivolto a Manuel Bortuzzo, ospite della puntata dell’11 maggio insieme ad Aldo Montano. Di fronte alle domande di Maurizio Costanzo che, con un gesto ha scatenato le critiche dei fan della principessa, in studio ci sono state risate sia da parte del pubblico che degli ospiti del giornalista. Quanto accaduto ha spinto la senatrice Barbara Masini a presentare un’interrogazione parlamentare.

Lulù Selassiè vittima di body shaming?/ Fan furiosi per un gesto di Maurizio Costanzo

“Prendendo spunto dagli episodi misogini e discriminatori accaduti ieri nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show, ho presentato un’interrogazione parlamentare perché credo sia arrivato il momento di cambiare approccio nei confronti di chi, ancora oggi, utilizza il mezzo televisivo senza preoccuparsi di chi c’è dall’altra parte dello schermo”, ha detto la senatrice Masini come riporta il portale Meridiana Notizie.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo di nuovo insieme?/ Clarissa svela: "Lei è ferita..."

Lulù Selassiè: “Ecco perchè è stata presentata un’interrogazione parlamentare”

La senatrice Barbara Masini spiega di aver deciso di presentare un’interrogazione parlamentare perchè “la televisione Italiana è anni luce lontana dal recepimento delle direttive europee e internazionali sulla parità di genere, contro le discriminazioni e il linguaggio d’odio, e questo è, senza dubbio, uno dei motivi per cui il nostro Paese è negli ultimi posti per ciò che riguarda l’educazione sentimentale”.

La senatrice, infine, spiega come da anni ci siano battaglie contro ogni forma di discriminazione “per limitare questi fenomeni, per educare i nostri ragazzi all’uguaglianza e al rispetto e poi vediamo tutto vanificato con dei siparietti televisivi in cui le donne vengono oggettivate e spersonalizzate e i gay derisi come nella più becere delle commedie comiche anni ’80. Non possiamo più nasconderci“, conclude.

Manuel Bortuzzo nuovo attacco a Lulù Selassié/ "Gli amori a 20 anni vanno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA