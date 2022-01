Lulù Selassiè la mancanza di Manuel e lo sclero con Federica Calemme/ “È colpa di Gianmaria se…”

Lulù Selassiè perde la pazienza con Federica Calemme

Lulù Selassiè dopo l’abbandono di Manuel Bortuzzo si sente sola e per questo motivo avrebbe chiesto di trascorrere la notte in compagnia. Lulù aveva chiesto a tutte le concorrenti di dormire nel suo letto e Federica si era offerta volontaria. Purtroppo però la ragazza non ha mantenuto fede alla parola data e tanto è bastato per mandare su tutte le furie Lulù. La Selassiè si è sfogata con Miriana Trevisan e ha dato la colpa a Gianmaria Antinolfi: “È anche colpa di Gianmaria…”.Secondo Lulù infatti sarebbe stato quest’ultimo ad averla trattenuta nel suo letto comportandosi da egoista. Miriana Ha cercato di farla ragionare ma invano. Lulù però non si è persa d’animo e ha già rivelato a Miriana e altre concorrenti che continuerà a cercare una compagna con cui condividere il letto. Lulù sarà destinata a dormire da sola o qualcuna le farà compagnia?

Manuel Bortuzzo canta con Lulù Selassié/ "Non sarà mai lo stesso, ma sempre insieme"

Nelle scorse ore Lulù Selassiè si anche sfogata in merito all’attenzione che il Grande Fratello Vip starebbe riservando ad Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: “Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più”. Lulù è convinta che i tre si siano messi d’accordo: “Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Basta, cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più. […] Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima, direi che è palese che abbiano fatto questo”.

Roberta, sorella Federica Calemme/ "Mi manca!", L'appello a Signorini sarà ascoltato?

Lulù Selassiè soffre per la mancanza di Manuel Bortuzzo

La coppia Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo si deve separare: l’atleta infatti deve lasciare il programma per motivi di salute molto seri, proprio nel giorno del mesiversario dei due. La coppia è nella LoveBoat per godersi gli ultimi momenti insieme, prima di un lungo distacco. Dopo che il vip ha varcato la porta rossa, Lulù scoppia a piangere e le vippone corrono a consolarla, ma nel mentre Manuel è in studio a raccontare la storia del loro amore, rivelando che sta pensando ad un futuro in due e che la coppia ha trovato una erto equilibrio. Nel daytime la principessa non smette di pensare al suo amato: la vediamo infatti alle prese con un cartellone dedicato proprio all’atleta, aiutata dalla sorella Jessica: alla fine si legge “Manu, ti amo per sempre”, con affianco un peluche che ha legato i due. Ma Lulù si rivela anche una grande consigliera e un’ottima sorella: durante lo sconforto di Jessica infatti esprime il suo parere. Dice che secondo lei Barù vuole prendere il posto di Alex, anche se ne parla spesso male. Da qui le vippone non possono che parlare di Belli: Lulù dice che il vero uomo alfa è Manuel, che rispetta la sua amata, in confronto all’attore che ha messo in scena questo triangolo e persevera con il suo teatro.

Federica Calemme, dubbi su Gianmaria Antinolfi: flirt finito?/ "Non sono pronta…"

Ma la mancanza del nuotatore inizia a farsi sentire e il primo risveglio senza Manuel per Lulù è difficile, e le canzoni che propongono in radio non sono un aiuto per la principessa, che scoppia in lacrime e vorrebbe conforto dai vip. Lulù non ha ricevuto l’immunità, ma è riuscita a salvarsi dal televoto eliminatorio che ci sarà venerdì. Lei, come sua sorella, ha votato Barù e tra le motivazioni ha menzionato il rapporto tra lui e Jessica, in quanto secondo lei l’uomo è interessato alla principessa e dovrebbe dichiararsi. Da quanto il rapporto con Manuel si è stabilizzato i telespettatori si sono spostati dalla parte di Lulù, che prima non è stata ben accettata dai fans, soprattutto per le accuse mosse da Alfonso Signorini di stalking.

© RIPRODUZIONE RISERVATA