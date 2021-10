Lulù Selassiè lasciata da Manuel Bortuzzo/ Storia d’amore finita ma lei…

Dopo giorni di confronti, alti e bassi, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sembrano aver trovato un equilibrio e aver chiarito che tra loro non può esserci altro che una semplice amicizia. “Voglio essere libera di abbracciarti, ok?”, ha chiesto nei giorni scorsi la principessa al nuotatore. È evidente che Lulù soffra la distanza fisica ed emotiva che si è creata fra loro e vorrebbe comunque mantenere un buon rapporto con lui.

Manuel però ha ammesso che anche un abbraccio in amicizia, ormai lo metterebbe a disagio.“Tu fai il tuo percorso, io faccio il mio”, ha ribadito Bortuzzo. Nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip si è parlato a lungo della relazione, mai decollata, tra i due ragazzi. Anche Alfonso Signorini ha cercato di far capire a Lulù che non occorre insistere se dall’altra parte non si viene corrisposti.

Lulù Selassié: per colpa sua le sorelle in nomination?

Lulù Selassié ha confessato di aver vissuto delle situazioni difficili in passato e ora ha difficoltà a rapportarsi. Ma ha anche accusato gli altri inquilini di essersi immischiati troppo nella sua relazione con Manuel Bortuzzo. Il rapporto tra i due ragazzi ha fatto molto discutere non solo dentro la casa ma anche sul web. In tanti si sono schierati dalla parte di Manuel, invitandolo a prendere le distanze dalla ragazza che non gli stava facendo vivere in maniera distesa la sua esperienza dentro la Casa.

Ma c’è anche chi ha difeso Lulù, giudicando l’ex nuotatore un maleducato e irrispettoso, ricordandogli che la ragazza sarà pure pesante e insicura ma lui ha ricambiato i suoi baci. I fan delle tre sorelle Selassié temono che il comportamento di Lulù possa penalizzare anche Clarissa e Jessica: non c’è da meravigliarsi se gli inquilini alla prima occasione cominciassero a mandarle in nomination.

