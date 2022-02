Lulù Selassié/ Le crisi senza Manuel, l’appoggio incondizionato alla sorella

Lulù Selassié e i consigli di Davide Silvestri

Lulù Selassié ha vissuto momenti difficili dentro la casa del Grande Fratello Vip dopo l’uscita del suo Manuel Bortuzzo. La principessa ha mostrato tutta la sua fragilità e ammesso che la presenza del ragazzo riusciva a darla una stabilità che ora non ha più. Dopo gli scontri con Miriana Trevisan, Natali Caldonazzo e Sophie Codegoni, Lulù ha trovato conforto in Davide Silvestri: “Grazie, apprezzo tanto quello che mi dici perché ti vedo come un fratello, mi ricordi mio fratello. Ti assicuro che non succederà più. Non voglio né deludere me stessa, né le persone che mi stanno intorno”. L’attore, dopo averla stretta in un forte abbraccio, le ha dato qualche consiglio per affrontare non commettere sempre gli stessi errori e così evitando ulteriori rimproveri. La principessa spera di ricevere una sorpresa dal suo Manuel per il giorno di San Valentino, che cade proprio di lunedì giorno della diretta del Grande Fratello Vip.

Jessica asfalta Lulù "Hai fatto cose peggiori... Hai fatto venire la febbre a Manuel"/ Insorge il web

Lulù Selassié: Franco Bortuzzo ha cambiato idea su di lei?

Nei giorni scorsi Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ha parlato della storia d’amore del figlio con Lulù Selassié, nata dentro la casa del Grande Fratello Vip e che per ora prosegue a distanza, dopo l’addio del nuotatore per motivi di salute. Intervistato da Novella 2000, Franco ha detto: “All’inizio ho pensato che fosse una strategia, perché il Gf è un gioco eliminazione e ogni concorrente punta a qualcosa per farsi notare dal pubblico. Poi ho capito che tra loro stava nascendo qualcosa che andava oltre la normale amicizia. Lulù con Manuel si è messa sempre a disposizione, lo aiutava se aveva bisogno e credo sia davvero una brava ragazza”. Sembra quindi che il papà di Manuel abbia cambiato idea sulla principessa, su cui all’inizio sembrava avere dei dubbi. Dentro la Casa di Cinecittà, Manuel e Lulù hanno espresso il desiderio di andare a convivere: “Sarei felice, ma secondo me prima di fare questo passo dovranno pensarci. Tra la fine del Gf e la decisone di andare a vivere insieme ci vorrà del tempo per organizzare. Abbiamo una casa tutta nostra, possono vivere qui”, ha dichiarato il signor Bortuzzo.

