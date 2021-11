Lulù Selassiè, lite con la sorella Clarissa “Mi ignori”/ Lei sbotta: “Basta, pesante”

Lulù Selassiè continua ad essere la protagonista di uno dei percorsi più tumultuosi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La 23enne è spesso al centro di scontri, la maggior parte delle volte con le sue due sorelle che spesso in queste settimane l’hanno accusata di non ascoltare. Proprio poche ore fa Lulù è tornata a discutere con sua sorella Clarissa, lamentandosi di non essere ascoltata e presa sul serio nella Casa, soprattutto quando si tratta di fastidi di salute.

Mentre Miriana le asciuga i capelli, Lulù chiama insistentemente sua sorella Clarissa che la raggiunge contrariata dei numerosi solleciti della sorella che non le lascerebbe libertà. “Mi ignori”, sbotta allora Lulù, poi raggiunta anche da Jessica, preoccupata dalle urla delle due. “Non ti ignoro ma tu mi chiami continuamente, è pesante!”, replica Clarissa.

Lulù Selassiè continua allora a lamentarsi del disinteresse nei suoi riguardi. “Mi fanno ‘eh la bronchite’ ma io davvero sono delicata!”, si sfoga la ragazza, facendo riferimento ad una battuta ironica ricevuta. Clarissa cerca di farla calmare ma senza avere successo e senza riuscire a farsi ascoltare; stanca, allora, lascia Lulù da sola e va via. “Ho sprecato il mio tempo”, le parole di Clarissa alla sorella prima di lasciarla da sola. “Mi sono stufata” conclude allora Lulù, stanca di essere giudicata sempre da tutti. Ricordiamo che proprio nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip Signorini ha reso le tre sorelle tre concorrenti distinti del reality.

