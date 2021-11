Lulù Selassiè, lite con le sorelle Jessica e Clarissa/ Il GF Vip le separa?

Guerra tra sorelle nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Tra gli inquilini della casa di Cinecittà ci sono Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè. Le tre principesse partecipano al reality come unico concorrente, ma nelle prossime settimane, potrebbero anche essere separate. A lanciare la prima indiscrezione al riguardo è stato il profilo Twitter Agent Beast. “Nuova dinamica in arrivo: il crollo del regno delle princess. Vogliono metterle una contro l’altra per portarle alla separazione. In confessionale reclamano più spazio in puntata“, si legge in un tweet datato 2 novembre.

Il litigio di ieri sera tra le sorelle sarà un preludio della separazione? Tutto è accaduto all’ora di cena. Nervosa per un nuovo confronto con Manuel Bortuzzo, Lulù non ha gradito particolarmente la cena. Dopo aver mangiato qualche boccone, ha abbandonato il tavolo rifugiandosi su uno dei tanti divani in casa. La sorella Clarissa, dopo averla raggiunta, ha provato a capire cosa fosse successo dando il via ad uno scontro con Lulù.

Lulù selassiè, scontro con Jessica e Clarissa al Grande Fratello Vip 2021

“Il menù dovrebbe andare bene per tutti perchè c’è gente a cui non va bene, ma non dice nulla”, si lamenta Lulù. “Non si può accontentare tutti. stavolta è andata così. Sei matura abbastanza o non ce la fai?”, risponde Clarissa infastidita dall’atteggiamento della sorella. “Sei tu che mi stai aggredendo e urli“, replica Lulù.

Clarissa prova a farle capire che se avesse parlato, le avrebbero preparato un altro piatto. “Devi crescere”, dice la più piccola delle Selassiè. Lulù, irritata, chiama in soccorso la sorella maggiore Jessica che prima prova a rasserenare gli animi delle due e poi porta via Clarissa bocciando l’atteggiamento di Lulù. Nelle prossime puntate, le sorelle Selassiè saranno searate cominciando a giocare da sole? Il pubblico lo spera. Clicca qui per vedere il video.

Nuova dinamica in arrivo: il crollo del regno delle princess. Vogliono metterle una contro l’altra per portarle alla separazione. In confessionale reclamano più spazio in puntata #GFVIP — Agent Beast (@Agent__Beast) November 2, 2021





