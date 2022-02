Lulù Selassiè, lite con Sophie Codegoni/ “Fai paingere le persone, hai le fisse…”

Nuova lite al Grande Fratello Vip 2021. Stavolta, ad animare la casa, sono state Lulù Selassiè e Sophie Codegoni. La principessa e l’ex tronista di Uomini e Donne non riescono ad andare d’accordo. Basta una scintilla per far esplodere la fiamma tre le due amiche che, da circa una settimana, discutono continuamente. Stavolta, il litigio è stato scatenato da una frase di Lulù. Il confessionale ha chiamato Sophie per scegliere il menù dell’aperitivo e Lulù ha commentato così: «Ma ci hanno pensato sempre Jessica e Manila». Sophie, risentita dall’osservazione dell’amica, replica: «In realtà ho sempre cucinato io con Jessica».

Tra le due i toni si alzano e l’atteggiamento duro della Codegoni fa scoppiare a piangere Lulù: “Ti ho detto una cosa tranquillamente. Non voglio discutere“, ribatte a sua volta Lulù. Il litigio, iniziato in camera da letto, si sposa così in antibagno dove il battibecco tra le due continua.

Lulù Selassiè e Sophie Codegoni: amicizia in crisi al Grande Fratello Vip?

Il tono utilizzato da Sophie Codegoni turba Lulù Selassiè che non trattiene le lacrime. “Fai piangere le persone“, dice mentre raggiunge l’antibagno seguita da Sophie. “Stavo parlando con Miriana. Mi ha detto ‘Lulù, la prossima volta faccio io la tua assistente mentre fai l’aperitivoìio le ho risposto che non ho bisogno di un’assistente, dato che non sono una chef stellata. Non ho detto che tu non c’eri, ho solo aggiunto che ad aiutarti c’erano diverse persone, fra cui Manila, Jessica e ai tempi Alex Però ti sei arrabbiata, e se non ti interessa non ti arrabbiare. Anche i toni, io non ti ho urlato o aggredito, ero tranquilla», ha puntualizzato la Selassiè.

“Sono un’amica di mer*a. Se hai il pianto facile cosa devo dare? Tanto me ne frega relativamente e ti ho detto che non mi va di parlarne a prima mattina”, ribatte Lulù. “Allora perchè parti in quarta? Se non ti interessa non ti arrabbiare“, conclude Sophie.

