Lulù Selassiè, lite con Sophie Codegoni/ “Hai fatto passare Jessica per tro*a”

Lite furiosa al Grande Fratello Vip 2021 tra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni. Tutto è accaduto dopo pranzo quando Sophie, al tavolo con le altre donne della casa tra cui Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Valeria Marini e Carmen Russo, ha cominciato a parlare di Jessica e del suo atteggiamento nei confronti di Alessandro Basciano. Nel sentire il proprio nome, Jessica si è avvicinata al tavolo cominciando a discutere con Sophie.

“Mi scoccia essere messa sempre in discussione come amica quando io difendo sempre Jessica. Da stamattina che sprono Alessandro a parlare con Jessica” ha dichiarato l’ex tronista provocando la reazione di Jessica “Non mi aspettavo alcune battute da te, mi hai imitato. Non mi è piaciuto questo comportamento”. Nella discussione tra Jessica e Sophie si è poi inserita Lulù che è intervenuta per difendere la sorella.

Lulù Selassiè difende la sorella Jessica e litiga con Sophie Codegoni

Lulù Selassiè si è scagliata contro Sophie Codegoni difendendo la sorella Jessica. Lulù punta il dito contro Sophie rea di aver fatto delle battute di cattivo gusto sul conto della sorella. “Io ci sono rimasta male e pensa quanto possa esserci rimasta male Jessica. Tu hai detto ‘Jessica ha inventato un nuovo metodo per fare il puzzle‘ mettendoti a novanta e facendo passare lei per T che si mette a novanta per far vedere il C ad Alessandro. Ieri hai fatto tre/quattro battute su lei”, ha detto Lulù.

“Anche Soleil ha detto che a me basta mettere una parrucca per limonare qualcuno. Io non sono una scema, volete giocare a frecciatine? Io ho la lingua biforcuta, giochiamo pure a frecciatine“, ha replicato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Ma chi le fa? A me non interessa fare questi giochi. Ma io sto pensando ai ca**i miei” ha concluso Lulù.

“Ma io sto a pensá ai cazz1 miei” LULU MI HA UCCISA 😂😂😂 🔥🔥#gfvip pic.twitter.com/10RU3jIz2S — KD (@KD_mood) December 30, 2021





